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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إزالة 3061 مبنى على مساحة 550 ألف متر.. اليوم انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ19 للتعديات على أراضي الدولة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تنتهى المرحلة الاولى من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية والتى تركز على إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية ، اليوم الأحد ، والتى كانت بدأت في 19 يناير الجارى.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،  المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

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منذ بدء الموجة الـ19.. محافظ المنوفية: إزالة 134 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

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الموجة الـ19.. التنمية المحلية: إزالة 3061 حالة تعد واسترداد 550 ألف متر

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 بدأت من الأربعاء 19يناير وحتى 30 يناير 2022 ، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير المقبل وحتى 26 فبراير المقبل والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6  مارس وحتى 26 مارس  2022 ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .

ازالة التعديات 

وتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير  وتستمر حتى 30 يناير الجاري  ، وتأتى تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأعلن اللواء محمود شعراوى، إن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير بلغ 3061 مبنى على مساحة 550 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 432 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2488 فداناً .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

واستعرض التقرير الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى  جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

المرحلة الاولي الموجة الـ 19 إزالة التعديات اراضي الدولة اليوم وزير التنمية المحلية

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