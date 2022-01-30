بينهم 6 أطفال .. 19 حالة تتلقي العلاج من فيروس كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

أعلنت مستشفيات أسيوط الجامعية عن ارتفاع عدد الحالات المحتجزة لتلقي العلاج من فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية إلى 19 حالة من بينهم 13 حالة بالمستشفى الرئيسي و 6 بمستشفى الأطفال .

وأكدت مستشفيات جامعة أسيوط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انه يخضع للعلاج بالمستشفى الرئيسي 13 حالة منهم 6 حالات داخل الرعاية و 5 حالات على أجهزة التنفس الصناعي و حالتين حالتهم مستقرة ، بينما يتلقى الرعاية 6 حالات بمستشفى الأطفال الجامعي وحالتهم مستقرة.

وفي سياق أخر أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عودة التيار الكهربائي الى مستشفى الغنايم المركزي بعد انقطاع استمر لساعات نتيجة نشوب حريق في غرفة كهرباء المستشفى مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المستشفى بشكل كامل وقامت إدارة الطوارئ بمديرة الصحة بنقل 16 مريضا من المستشفى الى مستشفى حميات الغنايم و نقل 4 أطفال من وحدة المبتسرين الى حضانات مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط .