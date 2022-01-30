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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مدينة الطالبات ويطمئن على وجبات التغذية بالأقصر

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطبخ المدينة

أجرى الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية داخل المدينة الجامعية للطالبات بالأقصر و المطبخ بالمدينة الجامعية، وذلك للإطمئنان على التغذية المقدمة للطالبات، وكذا للوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء. 

وتأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، بنفسه من مدة نضج الطعام، و مطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها، كما شدد على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري؛  وذلك حفاظا على صحة الطالبات والعاملين. 
 كما اجتمع نائب رئيس الجامعة بعدد من  مشرفات المدينة الجامعية للطالبات، واستفسر منهن عن وجود أي مشكلات أو عقبات تعيق استقرار الأمور المعيشية داخل المدينة، كما شدد على ضرورة تواجد أطباء الإدارة الطبية بشكل يومي، والتواصل المستمر والاستجابة السريعة في حالة حدوث أي حالة مرضية طارئة.

رافق نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة، الدكتور عبدالوهاب فكري عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الأقصر، والدكتور وليد صابر عضو المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأستاذة إيمان طهطاوي مديرة المدينة الجامعية.
 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، فيما يخص أمن وسلامة الطلاب والطالبات، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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الأزهر الأقصر فيروس كورونا جامعة الأزهر محمد المحرصاوي المدينة الجامعية أعمال النظافة المطبخ

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