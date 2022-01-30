تعرف على الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الصواري بالإسكندرية| فيديو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، ويهدُف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني "صوارى"، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً تضم 3068 وحدة سكنية "أبراج صواري" على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وقال الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطةٍ (عمرانية متكاملة – إدارية – تجارية – ترفيهية ونوادٍ)، ويقدر إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة بنحو 30 مليار جنيه.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، المشرف على التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، أنه تم الوصول بنسب الإنجاز للمرحلة الأولى لـ15 برجاً سكنياً إلى نحو 44 %، وللمرحلة الثانية لـ49 برجاً إلى 24 %، بينما بلغت نسبة الإنجاز لمشروع الفيلات لنحو 25 %، مؤكداً أنه يتم دفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة لها، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه التنفيذ.