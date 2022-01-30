رئيس المحلة: إزالة 10 حالات تعد لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية

تابع اللواء حسين لبيب ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الزراعة والري والجهات الامنية ، وتحت إشراف سعد نصر و حيدر عطالله نائبا رئيس المدينة ، وبمشاركة مسئولي التعديات بالوحدات.

واصلت الأجهزة التنفيذية بشن حملاتها لإزالة كافة التعديات والمخالفات بنطاق قرى مركز المحلة.



وأسفرت الحملات عن إزالة كلية لتعدي بعمل شدادات خشبية على مساحة 1قيراط بقرية البنوان ، وفك شدة خشبية ليلا بقرية محب الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالشهيدي على مساحة 175 مترا.

كما تم تنفيذ حملة إزالة تعديات على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية سامول لعدد 5 حالات تعد شملت إزالة كلية لسملات وأعمدة خرسانية لعمل مزرعة على مساحة 3 قيراط و 10 سهم.

و إزالة كليه لشدة خشبية على مساحة 12 سهم ، بالاضافة الى ازالة عدد 2 حالة تعد بعمل سمل خرسانى ليلا على مساحة 1 قيراط و 19 سهم بقرية دمتنو وازالة شدة خشبيه على مساحة 19 سهم



كما شهدت حملات ازالة التعديات إزالة عدد 2 حالة تعدى بناحية قرية بطينة عزبة راغب بازالة سور من البلوك مغطى بالصاج والاعمدة الحديديه على مساحة 1 قيراط و 10 سهم الى جانب ازالة كلية لفرشه خرسانية بقرية القيصرية على مساحة 4 قيراط و 17 سهم .

من جانبه أكد رئيس المدينة ، على استمرار ازالة كافة التعديات لردع المخالفين والمتعدين ، بنطاق قرى مركز المحلة ، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.

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