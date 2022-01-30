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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المحلة: إزالة 10 حالات تعد لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية

التعديات
التعديات

 تابع اللواء حسين لبيب ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى  اليوم  أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الزراعة والري والجهات الامنية ، وتحت إشراف  سعد نصر و حيدر عطالله نائبا رئيس المدينة ، وبمشاركة مسئولي التعديات بالوحدات.

واصلت الأجهزة التنفيذية بشن حملاتها لإزالة كافة التعديات والمخالفات بنطاق قرى مركز المحلة.

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وأسفرت الحملات عن إزالة كلية لتعدي بعمل شدادات خشبية على مساحة 1قيراط بقرية البنوان ، وفك شدة خشبية ليلا  بقرية محب الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالشهيدي على مساحة 175 مترا.

كما تم تنفيذ حملة إزالة تعديات على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية سامول  لعدد 5 حالات  تعد شملت إزالة  كلية  لسملات وأعمدة خرسانية لعمل مزرعة على مساحة 3 قيراط و 10 سهم.

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و إزالة كليه لشدة خشبية على مساحة 12 سهم ،  بالاضافة الى ازالة عدد 2 حالة تعد بعمل سمل خرسانى  ليلا على مساحة 1 قيراط و 19 سهم بقرية دمتنو وازالة شدة خشبيه على مساحة  19 سهم  

كما شهدت حملات ازالة التعديات  إزالة عدد 2 حالة تعدى بناحية قرية بطينة عزبة راغب بازالة سور من البلوك مغطى بالصاج والاعمدة الحديديه  على مساحة 1 قيراط و 10 سهم الى جانب ازالة كلية  لفرشه خرسانية بقرية القيصرية على مساحة 4 قيراط و 17 سهم  .

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من جانبه أكد رئيس المدينة ، على استمرار ازالة كافة التعديات  لردع المخالفين والمتعدين ، بنطاق قرى مركز المحلة ، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.

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