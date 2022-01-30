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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى ترثى خالها بكلمات مؤثرة: سلم لي على بابا وماما

شذى
شذى

كتبت الفنانة شذى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترثى فيه خالها الذي توفى امس. 

وقالت شذى: “كل مره بنروح دفنة عزيز علينا خصوصا لو كان من الدائرة القريبة والغالية في الحقيقة احنا بنبقى بندفن جزء مننا معاه انهارده انا ودعت روح غالية مكنش بس مجرد خال لا ده كان صاحبي.. خال استثنائي”. 

أحزان شذى 

وأضافت شذى: “اول واحد لاقيتوا في ضهري في وفاة مامتي وبابايا مع ان كل مرة كان بيكون بره مصر اقسم بالله كان بيركب الطيارة ويجيلي اول لما بيعرف وفجأة كنت بلاقيه في وشي ومبعرفش كان بيلحق يحجز وينزل ازاي بسرعة رهيبة!”

واوضحت شذى: “عمري ما نزلت من عنده الا وانا مجبورة الخاطر حتى لو كنت رايحالوا واخده مقلب من الدنيا وداخله عليه بطلع دخان كان بيسمعني ويهديني ويوصلني لحد لما أنا اتريق على نفسي وتتقلب مشكلتي لقعدة لذيذة ويجيبلنا أكل ونفضل نضحك”. 

وأشارت شذى : "عارفه ان وفاته كانت متوقعة وان هو ارتاح من مرض السرطان اللي مكنش مقصر الحقيقة ينتشر في كل جسمه في وقت صغير أوي وعارفة إن لازم الدنيا تمشي وهتمشي علشان ده قضاء ربنا بس حقيقي إنهارده مكنتش دفنة خالي بالعكس إنهارده دفنت حتة من الطفلة اللي جوايا اللي بس نفسه في الدنيا كان بيطمني هتوحشني يا خلوود أوي ربنا يرحمك .. يشهد ربنا إن خالد عبد السلام كان نعم الخال والسند وراجل خير وبار بوالديه وكريم.. سلملي على بابا و ماما لحد لما نتقابل 
فضلا وليس أمرا إدعولوا لان دي أول ليلة ليه في دار الحق وفي بيته الجديد". 

شذى تعلن شفاءها من فيروس كورونا

شذى تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا

شذى وفيروس كورونا 

وكانت شذى أعلنت عن شفائها من فيروس كورونا بعد أيام من التزامها بالحجر الصحي، والعزل داخل منزلها وفق ما أعلنته عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

ونشرت شذى صورة من نتائج تحاليلها الطبية وجاءت النتيجة سلبية بعد ساعات من مشاركة جمهورها لحظة إجراء المسحة الطبية. 

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