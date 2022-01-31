عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فجعه الموت فتحول لـ مبتكر.. طالب بالثانوي يخترع طبيبًا إلكترونيًا لمساعدة المرضى

زياد سعد
زياد سعد

"أنا عديت بفترة سيئة جدًا بعد وفاة خالتي كنت حزين فعلاً.. حسيت إني كنت عاجز قدام انقاذها أو مد يد المساعدة لها بأي طريقة"، بهذه الكلمات بدأ الشاب زياد سعد، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي العام، بمحافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أن وفاة شقيقة والدته بمرض السكري نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر دون علم أحد من أفراد أسرتها، هو الدافع وراء اختراعه "الطبيب الإلكتروني".

طالب يصنع من مواقف حياته الأليمة إبداعات في شكل مُخترعات تُفيد البشرية وتجعل جمهورية مصر تتقدم نحو الأفضل بابتكارات أبنائها الذين يجعلون من تعثرات حياتهم نجدة لحياتنا.

ماس كهربائي يُشعِل النيران بشقة سكنية في سوهاج

"فكرت إزاي أساعد أي حد مريض ومش معاه مُرافق وعايش في بيت لوحده محدش بيرعاه.. لقيت إن جهاز الطبيب الإلكتروني ده هيساعده كتير وكمان هيساعده أنه يبلغ أي حد في أقاربه سريعًا عشان يلحقه"، اخترع الطالب ابن مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، طبيبًا إلكترونيًا، يقيس ضغط الدم والسكر ويُتابع ضربات القلب.

كما أنه يُساعد في أخذ العقاقير الطبية التي أرشد لها الطبيب المُختص بالحالة المرضية للمريض المُرفق معه الطبيب الإلكتروني، في مواعيدها المُقررة دون تأخير، كما أنه يعمل على الإسعافات الأولية في حالة إصابة المريض بانخفاض او ارتفاع بضغط الدم او بنسبة السكري، وذلك من خلال ساعة طبية تقيس كل هذه الأشياء ويرتديها المريض بيده بصفة دائمة.

الوقاية خير من العلاج.. النباتات الطبية والعطرية خيار أساسي للابتعاد عن العقاقير في سيناء

وقال زياد سعد، إن الساعة تعمل على إبلاغ الطبيب الإلكتروني بأي خطر يُصيب حياة المريض، كانخفاض نسبة السكر بالدم او ارتفاعها والتي من الممكن أن يُصاب المريض على إثرها بغيبوبة سكر كالتي أصابت شقيقة والدته قبل وفاتها.

وأضاف "سعد" أن الطبيب الإلكتروني حينها يعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمريض وإعطائه نوعًا ما من العقاقير الطبية التي أرشد بها طبيب الحالة المريضة، وعلى الفور يتصل بعدد من أقارب وأصدقاء الحالة المتواجد معها، حيث يتم تسجيل عدد من أرقام هواتف الأشخاص الأكثر قُربًا إلى المريض للإلحاق به في أية لحظة يعجز فيها الطبيب الإلكتروني عن نجدته.

تنفس سريع وقشعريرة برد .. أهم أسباب عدوى الالتهاب الرئوي عند الأطفال.. ومتى يجب استشارة الطبيب

لم ينس الطالب بالصف الثالث الثانوي العام بسوهاج، أن يشكر صديقته مريم حمدي؛ لمساعدته في الانتهاء من ابتكاره للطبيب الإلكتروني، وتسجيل براءة اختراعه بسنة 2019م، وينتظر الآن تواجد اختراعه على أرض الواقع ودخوله إلى عدد من منازل المصريين ويستمع إلى آرائهم فيما بعد، مُتمنيًا أن يكون قد وفِق في مساعدة عدد من المرضى وكبار السن.

Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥١٣٧_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥١٣٧_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥١٤٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥١٤٢_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥١٤٤_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥١٤٤_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥٢٠٣_Gallery
Screenshot_٢٠٢٢٠١٣٠-١٠٥٢٠٣_Gallery
سوهاج الطبيب الطبيب الإلكتروني الثالث الثانوي السكر مرض السكر كبار السن

موضوعات متعلقة

تسرب الغاز ينهي حياة سائق توكتوك وزوجته اختناقًا في سوهاج

ترشيحاتنا

بطء السير أعلى كوبرى أكتوبر وصلاح سالم.. إرشادات مرورية لقاىدي السيارات

نجم الزمالك السابق: "موسيماني عينه وحشة"

بدء امتحان الفيزياء في لجان أولى ثانوي "ورقيا بنظام أوبن بوك"

مواصفات وأسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري .. صور

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 31-1 -2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ