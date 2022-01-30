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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماس كهربائي يُشعِل النيران بشقة سكنية في سوهاج

عربات الحماية المدنية
عربات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث؛ إثر حدوث ماس كهربائي، بمركز طهطا، شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث مِلك المدعو “حسام الدين. م. م - 51 عامًا - مدرس - ويقيم بذات الناحية”، وبسؤاله رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد مصادر الكهرباء بالمنزل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

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وأفاد بانحصار التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية دون حدوث أية خسائر في الأرواح أو اصابات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الحماية المدنية ماس كهربائى حريق

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