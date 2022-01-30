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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسرب الغاز ينهي حياة سائق توكتوك وزوجته اختناقًا في سوهاج

جثة -ارشيفية
جثة -ارشيفية

لقي سائق توكتوك ثلاثيني وزوجته العشرينية، مصرعهما، اختناقًا داخل حمام المنزل، بسبب حدوث تسرب غاز من سخان المياه، ناحية مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من المدعو “منير. ا. م - 61 عامًا - بالمعاش - ويقيم دائرة المركز”، بإكتشافه وفاة كلا من نجله “محمود - 30 عامًا - سائق توكتوك، وزوجته تيسير. ف. ع - 20 عامًا - ربة منزل - ويقيمان بذات الناحية”.

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وذلك أثناء قيامهما بالإستحمام داخل حمام مياه بالمنزل، بسبب حدوث تسرب غاز من سخان المياه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الإختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسرب من سخان المياه ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سخان غاز مياة عروسان توكتوك

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