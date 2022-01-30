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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مرتكبي واقعة سرقة 100 علبة سجائر من عامل بالإكراه بالتجمع الأول

كلبش
كلبش

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة بالإكراه وضبط مرتكبى الواقعة. 

وكان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من عامل بأحد الأكشاك "كائنة بدائرة القسم" قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله فوجئ بحضور شخصين وقاما بتهديـده بإستخدام سلاح نارى كان بحوزتهما وأستوليا منه على مبلغ مالى، وعدد ( ۱۰۰) علبة سجائر " مختلفة الأنواع " كرهاً عنه ، ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن السيارة ملك (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) ، وبإستدعائه قرر بتأجيره السيارة (لأحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) .

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه - فرد خرطوش  "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" -  طلقة من ذات العيار - مبلغ مالى من متحصلات بيع السجائر المستولى عليها).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزتهم.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، واتهمهم بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال المباحث الأشخاص بالقاهرة ضبط مرتكبى لقسم شرطة التجمع كائنة بدائرة القسم

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