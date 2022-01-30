عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة حارقة.. ماذا قالت الصحف المغربية عن موقعة مصر وأسود الأطلس

منتخب مصر
منتخب مصر

سلطت صحف المغرب، الضوء على  مواجهة مصر وأسود الأطلس المقرر لها اليوم الأحد،  في الخامسة مساء على ملعب أحمدو أهيدجو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون.

 

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على المغرب في مواجهة اليوم، من أجل مواصلة حلم التتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

بعد 20 عاما.. كيروش يتأهب لتكرار سيناريو جنوب أفريقيا أمام المغرب الليلة

وحجز منتخب مصر، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على أفيال كوت ديفوار الأربعاء الماضي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب على حساب مالاوي.

 

يذكر أن آخر لقاء جمع مصر والمغرب كان في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون، وفاز الفراعنة بهدف دون رد، أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

 

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.

 

منتخب المغرب توج ببطولة أمم إفريقيا “مرة وحيدة” كانت عام 1976.

 

ماذا قالت الصحف المغربية عن مباراة مصر وأسود الأطلس:

 

موقع لو 360 سبورت:

أشرف حكيمي.. رهان الأسود و"صداع" لمدرب منتخب مصر

 

حكيمي ومحمد صلاح صراع لتأهيل الأسود والفراعنة إلى نصف نهائي الكان

 

صحيفة المنتخب:

كأس أمم إفريقيا : صلاح قائد في خدمة منتخب مصر

 

هسبريس:

"مباراة حارقة" تصادم مصر بالمغرب في ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم
 

هسبورت:

مصر والمغرب تطمحان للمربع الذهبي في مواجهة عربية ساخنة بأمم إفريقيا.

المغرب مصر الأطلس أمم أفريقيا كيروش

ترشيحاتنا

بعد تصريحات مستشار الرئيس.. "الخفافيش" أصل جميع الفيروسات| ما القصة

برعاية القوات المسلحة| مصر تنظم الملتقى الدولى الثانى لطلاب الدراسات العليا فى الخارج

لأهالي القاهرة.. مزاد جديد لسيارات جراج الزاوية الحمراء

مباراة حارقة.. ماذا قالت الصحف المغربية عن موقعة مصر وأسود الأطلس

قسطرة قلب لـ «ليان».. إنقاذ حياة أصغر رضيعة في «التأمين الصحي»

موعد مباراة الأهلي ضد البنك في كأس الرابطة والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

حقن في العضل| الصحة وصول أحدث عقار لعلاج كورونا «إيلفوشيد»

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

دنيا سمير غانم: فخورة بمشاركتي في نص يدرس بالصف الرابع الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

بديلًا للبشر.. شاهد.. روبوت في خدمة الغرف |فيديو

نشرة المنوعات.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه.. الكوتشي الساندويتش.. أسرع طريقة للتخلص من الزكام

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

فيديو

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ