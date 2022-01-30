مباراة حارقة.. ماذا قالت الصحف المغربية عن موقعة مصر وأسود الأطلس

سلطت صحف المغرب، الضوء على مواجهة مصر وأسود الأطلس المقرر لها اليوم الأحد، في الخامسة مساء على ملعب أحمدو أهيدجو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على المغرب في مواجهة اليوم، من أجل مواصلة حلم التتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة.

وحجز منتخب مصر، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد الفوز على أفيال كوت ديفوار الأربعاء الماضي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما صعد منتخب المغرب على حساب مالاوي.

يذكر أن آخر لقاء جمع مصر والمغرب كان في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون، وفاز الفراعنة بهدف دون رد، أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.

منتخب المغرب توج ببطولة أمم إفريقيا “مرة وحيدة” كانت عام 1976.

ماذا قالت الصحف المغربية عن مباراة مصر وأسود الأطلس:

موقع لو 360 سبورت:

أشرف حكيمي.. رهان الأسود و"صداع" لمدرب منتخب مصر

حكيمي ومحمد صلاح صراع لتأهيل الأسود والفراعنة إلى نصف نهائي الكان

صحيفة المنتخب:

كأس أمم إفريقيا : صلاح قائد في خدمة منتخب مصر

هسبريس:

"مباراة حارقة" تصادم مصر بالمغرب في ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم



هسبورت:

مصر والمغرب تطمحان للمربع الذهبي في مواجهة عربية ساخنة بأمم إفريقيا.