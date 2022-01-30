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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس “قضايا الدولة” يهدي البابا تواضروس درع الهيئة تقديرا لدور الكنيسة الوطني

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثانى

زار اليوم المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة، البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، وذلك لتهنئة قداسته بأعياد الميلاد والغطاس المجيد.

 

وأهدى المستشار حسين مصطفى لقداسته درع هيئة قضايا الدولة تقديرا لدور الكنيسة الوطنى كما قام قداسته بأهداءه تذكرا لزيارة العائلة المقدسة لمصر.


وضم وفد قضايا الدولة المستشارون محمد بكر عضو المجلس الأعلى ورأفت شريف الأمين العام للهيئة، وأحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، ويسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة، والدكتور بولس بك بقطر وكيل الهيئة.

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المستشار حسين مصطفى قضايا الدولة البابا تواضروس الثاني المقر البابوي بالقاهرة

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