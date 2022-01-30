رئيس “قضايا الدولة” يهدي البابا تواضروس درع الهيئة تقديرا لدور الكنيسة الوطني

زار اليوم المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة، البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، وذلك لتهنئة قداسته بأعياد الميلاد والغطاس المجيد.

وأهدى المستشار حسين مصطفى لقداسته درع هيئة قضايا الدولة تقديرا لدور الكنيسة الوطنى كما قام قداسته بأهداءه تذكرا لزيارة العائلة المقدسة لمصر.



وضم وفد قضايا الدولة المستشارون محمد بكر عضو المجلس الأعلى ورأفت شريف الأمين العام للهيئة، وأحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، ويسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة، والدكتور بولس بك بقطر وكيل الهيئة.

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