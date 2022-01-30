ناصر الشيمي: التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة النمو في حجم صناعة الهندسة

ألقى أ. د. م. ناصر الشيمي، الأستاذ بجامعة كالجاري بكندا ورئيس مجموعة Microengineering في كندا ومصر، محاضرة بعنوان "التحول الرقمي نواة هندسية للحاضر والمستقبل"، وذلك بحضور المهندس الاستشاري أحمد رمزي- رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين المصرية، وأعضاء مجلس الشعبة.

وأكد الدكتور ناصر الشيمي أن التحول الرقمي أصبح فرصة وتحديًا عالميًا بسبب تأثيره على الهندسة بكل تخصصاتها من خلال التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات المرتبطة بالعمليات الهندسية المختلفة، والتي تستدعي خبرات في البرمجيات والذكاء الاصطناعي في كل تطبيقات الهندسة.



وقال "الشيمي" إن التطور والتغيرات المستمرة سوف تفتح مجالات عدة للمهندسين في جميع المجالات، مما سيثري الصناعة بشكل عام والتخصصات الهندسية بشكل خاص، وسيعمل هذا التطور على زيادة فرص العمل، ورفع مستوى الخدمات الهندسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تكامل وتعاون غير مسبوق بين التخصصات الهندسية المختلفة، مما يستدعي إعادة تطوير البرامج التدريبية والعملية المختلفة التي يحتاجها المهندسون اليوم.

وأوضح "الشيمي" أن التحول الرقمي سوف يؤدي إلى زيادة النمو في حجم صناعة الهندسة، وفتح مجالات مختلفة لتطبيقات لها علاقة بالميكنة الخاصة بأنواع العمل المختلفة خاصة مع التطور الملحوظ في المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على نمو الاقتصاد في مصر، الأمر الذي يتوافق مع سياسة الدولة في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطور المنظومات المختلفة في الإدارة بشكل عام وفي القطاع الهندسي بشكل خاص.