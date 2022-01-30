بفضل مشروعات الرئيس.. وزير الزراعة من الرياض: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام حاليا في العاصمة السعودية الرياض وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي أمام المؤتمر الذي يعقد على هامش المعرض اكد "القصير " ان الزراعة المصرية تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة وتلقى اهتماماً كبيراً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث انها القطاع المعني بتوفير الغذاء للمواطنين وتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة و توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.



واستعراض القصير التجربة المصرية في مجال الثروة السمكية حيث استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في غليون والفيروز والديبة.



كما عرض "وزير الزراعة" جهود الدولة المصرية في مجال تطوير البحيرات وتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مجال الثروة السمكية واحكام الرقابة من خلال إصدار قانون تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والذي يتضمن الكثير من المواد التي تنظم آليات الصيد الحديث والتتبع والرقابة وتوفير المعلومات.



كما أشار وزير الزراعة إلى وجود أكثر من مؤسسة تتولى الرقابة على الثروة السمكية في مصر مثل جهاز سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالإضافة إلى امتلاك مصر لمجموعة متميزة من المعاهد العلمية البحثية والمعنية بالبحوث التطبيقية في مجال الثروة السمكية مثل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعمل أبحاث الثروة السمكية وكذلك المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف بالإضافة إلى استحداث كلية متخصصة في الثروة السمكية بجانب البرامج والأقسام الموجودة في كليات الزراعة والطب البيطري كل ذلك بهدف توفير خريجين على قدر عالي من الكفاءة في مجال الثروة السمكية.



وزير الزراعة أشاد أيضا بمناخ الاستثمار الزراعي في مصر خاصة في مجال الاستزراع السمكي مشيرا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الأول أفريقيا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج البلطي.



القصير أشار كذلك إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين وكذلك المبادرات التمويلية الميسرة التي يقدمها الجهاز المصرفي المصري إلى المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي المتكامل.



والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حالياً في المعرض الدولي للثروة السمكية بالرياض يرافقه الدكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية.



وعلى هامش المعرض سوف يلتقي القصير بالعديد من السادة وزراء الزراعة والمسؤولين عن الثروة السمكية بالدول المشاركة ويبحث معهم آفاق التعاون المشترك بين مصر وتلك الدول.