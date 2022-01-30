خبير يضع روشتة للطلاب للاستمرار على نفس مستوى المذاكرة طوال فترة الامتحانات

يقضي الكثير من الطلاب أوقاتاً طويلة للمذاكرة قبل الامتحانات، وقد يشعر بعضهم بالكسل والنعاس والرغبة في النوم، وهذا بالطبع يؤثر على تركيزهم أثناء المذاكرة ويقلل طاقتهم، لذا حرص موقع صدى البلد علي رصد آراء خبراء التعليم حول الإرشادات التي تساهم في استمرار الطلاب علي نفس مستوي المذاكرة التي بدأبها وحتي طوال فترة الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، أن للحفاظ علي نفس مستوي المذاكرة في المنزل لفترات طويلة فرضت علينا العديد من التحديات حول قدرتنا على التركيز والإنجاز، وأصبح لزامًا علينا أن نصنع عالمًا مناسبًا في المنزل كي يستمر الإنتاج والتعليم ولا نتوقف بسبب الظروف المحيطة بنا.

وأوضح الخبير التربوي أن هناك العديد من الخطوات يجب المحافظة عليها أثناء فترة الدراسة حتي يتمكن الطالب الحصول علي نفس الطاقة التي لا تؤثر على تركيزهم التي بدأ بها خلال فترة الامتحانات:

1- التكرار:

تكرار حفظ المعلومة أكثر من مرة حتى تستطيع إتقانها.

2- الهدف :

لابد أن تحدد لك هدف قبل بداية المذاكرة تسعى لتحقيقه ( مثل انك ستذاكر هذا الجزء كاملا ).

3- توزيع الجهد:

أي تذاكر على فترات زمنية يتخللها فترات راحة حتى تكون المعلومات أكثر ثباتا في الذهن.

4- معرفة المعلومة بالكامل في البداية:

أي تأخذ فكرة عامة عن الموضوع ثم تبدأ بتقسيمه إلى أجزاء وتذاكر كل جزء بمفرده.

5- التسميع الذاتي :

أي كل فترة تراجع على ما سبق دراسته حتى تربط المعلومات القديمة بالمعلومات الحديثة وتكتشف أوجه القصور وتعالجها.

6- المذاكرة بأسلوب حديث من البداية :

أي لا تذاكر بأساليب خاطئة فتضيع جهودك وقتك بل ذاكر بأسلوب صحيح منذ البداية ( فمثلا 7 الأسلوب الأمثل لحفظ المعلومات التاريخية هو الحفظ بواسطة الورقة والقلم ورغم أنه أسلوب شاق لكنه أفضل من الحفظ الشفوي.

7- تحديد مستواك :

دائما حاول معرفة مستواك في المادة ومن نفسك حتى تعالج أي مشكلة لك في المذاكرة.

8- النشاط :

أي حاول أن تبحث عن المعلومة بنفسك/ استخرج الأسئلة بنفسك من الكتب حاول إجابتها فعندما تجتهد في الوصول للمعلومة تكون أسهل في حفظها من أن تحصل عليها من المعلم.

9- استمتع بالمذاكرة كأنك تلهو تعود أن تحبها حتى تنجز فيها.