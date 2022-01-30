عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يضع روشتة للطلاب للاستمرار على نفس مستوى المذاكرة طوال فترة الامتحانات

الامتحانات
الامتحانات

يقضي الكثير من الطلاب أوقاتاً طويلة للمذاكرة قبل الامتحانات، وقد يشعر بعضهم بالكسل والنعاس والرغبة في النوم، وهذا بالطبع يؤثر على تركيزهم أثناء المذاكرة ويقلل طاقتهم، لذا حرص موقع صدى البلد علي رصد آراء خبراء التعليم حول الإرشادات التي تساهم في استمرار الطلاب علي نفس مستوي المذاكرة التي بدأبها وحتي طوال فترة الامتحانات.

txt

اليوم.. كلية الدراسات العليا للطفولة بـ عين شمس تنظم مراسم تأبين لعميدها الأسبق

txt

غدًا.. انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى في بنات جامعة عين شمس

وأكد الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، أن للحفاظ علي نفس مستوي المذاكرة في المنزل لفترات طويلة فرضت علينا العديد من التحديات حول قدرتنا على التركيز والإنجاز، وأصبح لزامًا علينا أن نصنع عالمًا مناسبًا في المنزل كي يستمر الإنتاج والتعليم ولا نتوقف بسبب الظروف المحيطة بنا.

وأوضح الخبير التربوي أن هناك العديد من الخطوات يجب المحافظة عليها أثناء فترة الدراسة حتي يتمكن الطالب الحصول علي نفس الطاقة التي لا تؤثر على تركيزهم التي بدأ بها خلال فترة الامتحانات:

1- التكرار:

تكرار حفظ المعلومة أكثر من مرة حتى تستطيع إتقانها.

2- الهدف :

لابد أن تحدد لك هدف قبل بداية المذاكرة تسعى لتحقيقه ( مثل انك ستذاكر هذا الجزء كاملا ).

3- توزيع الجهد:

أي تذاكر على فترات زمنية يتخللها فترات راحة حتى تكون المعلومات أكثر ثباتا في الذهن.

4- معرفة المعلومة بالكامل في البداية:

أي تأخذ فكرة عامة عن الموضوع ثم تبدأ بتقسيمه إلى أجزاء وتذاكر كل جزء بمفرده.

5- التسميع الذاتي :

أي كل فترة تراجع على ما سبق دراسته حتى تربط المعلومات القديمة بالمعلومات الحديثة وتكتشف أوجه القصور وتعالجها.

6- المذاكرة بأسلوب حديث من البداية :

أي لا تذاكر بأساليب خاطئة فتضيع جهودك وقتك بل ذاكر بأسلوب صحيح منذ البداية ( فمثلا 7 الأسلوب الأمثل لحفظ المعلومات التاريخية هو الحفظ بواسطة الورقة والقلم ورغم أنه أسلوب شاق لكنه أفضل من الحفظ الشفوي.

7- تحديد مستواك :

دائما حاول معرفة مستواك في المادة ومن نفسك حتى تعالج أي مشكلة لك في المذاكرة.

8- النشاط :

أي حاول أن تبحث عن المعلومة بنفسك/ استخرج الأسئلة بنفسك من الكتب حاول إجابتها فعندما تجتهد في الوصول للمعلومة تكون أسهل في حفظها من أن تحصل عليها من المعلم.

9- استمتع بالمذاكرة كأنك تلهو تعود أن تحبها حتى تنجز فيها.

مستوي المذاكرة فترة الامتحانات التعليم فترة الدراسة تركيزهم أثناء المذاكرة

موضوعات متعلقة

أستاذ علم اجتماع تطالب بدعم وتمويل مشروعات الابتكار المجتمعي لطلاب الجامعات

خبير تعليم عن مراكز رعاية الموهوبين بالجامعات: تفتح منفذا تسويقيا للاختراعات والابتكارات

بناء شخصية متكاملة.. خبير تربوي يبرز أهداف إنشاء مراكز رعاية الموهوبين بالجامعات

كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تقيم مراسم تأبين لعميدها الأسبق

ترشيحاتنا

مصر ضد المغرب.. خروج أحمد حجازي بسبب الإصابة وتريزيجيه البديل

بمشاركة 7 دول.. انطلاق فعاليات المدرسة الشتوية للتدريب على صيانة وترميم الآثار

المعجب المجنون.. شاب يقتحم منزل فنانة شهيرة بالسيارة

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

الانتهاء من "خطة 2026".. مدبولي يتابع جهود الدولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(0 - 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

مصرع 5 أشخاص فى حريق بجنوب الأقصر.. صور وفيديو

ليه يا أيمن .. شاهد إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعب بعد تسببه في ضربة جزاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

أمم إفريقيا.. مفاجأة مدوية في تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

حسين فهمى : جمعية الفيلم من أهم المهرجانات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

فيديو

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

تامر حسني يتسبب في تعالي صرخات الحاضرين في فورميلا الرياض.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ