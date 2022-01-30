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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. كلية الدراسات العليا للطفولة بـ عين شمس تنظم مراسم تأبين لعميدها الأسبق

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، مراسم تأبين الدكتور مصطفى النشار، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة والأستاذ بالقسم الطبى والعميد الأسبق للكلية، وذلك اليوم الأحد الموافق 30- 1- 2022، بقاعة سعدية بهادر بالكلية، وبحضور كل محبيه وأسرته.

يأتي ذلك برعاية هويدا الجبالى، عميد الكلية، ومحمد البحيري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وراندا كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم إيهاب عيد، رئيس القسم الطبي بالكلية.

وجدير بالذكر نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا 1 حي السلام بمحافظة القاهرة، في تقديم خدماتها الطبية لنحو 1186 مواطنا، حيث شارك في فعاليات القافلة كليات: الطب، الدراسات العليا للطفولة، طب الأسنان، التمريض، الحقوق، التربية النوعية، إضافة إلى بنك الكساء المصري، الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

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غدًا.. انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى في بنات جامعة عين شمس

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الاحد.. كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تنظم مراسم تأبين لعميدها الأسبق

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قافلة «عين شمس» التنموية بحي السلام: خدمات طبية لـ1186 مواطنا وصرف العلاج لـ1100 مريض مجانا

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قدمت القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمنطقة أهالينا (1) بحي السلام عددا من الخدمات لأهالي المنطقة شملت مجموعة من الخدمات الطبية تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتضمنت عيادات: الباطنة، مخ وأعصاب، جلدية، أطفال،  أمراض نساء وتوليد،  أنف وأذن وحنجرة، رمد، بالإضافة إلى عيادة الأسنان وخدمات التمريض وعيادة أخرى لذوى الاحتياجات الخاصة، الإرشاد الأسرى وعيادة تخاطب إلى جانب صيدلية لصرف الدواء بالمجان، إضافة إلى غرفة تعليم مهارات لتنمية الوعى الثقافى والفنى لدى الأطفال.

ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة عين شمس الخدمات الطبية الوعي الثقافي التربية النوعية مركز تعليم الكبار

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