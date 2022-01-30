نهال حافظ: كورس الأناسيليوم يعمل على زيادة الإحساس بالشبع

كشفت الدكتورة نهال حافظ أخصائي تغذية علاجية، طرق إنقاص الوزن بطريقة صحيحة من خلال كورس تخسيس مناسب وفعال.

وقالت حافظ خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" " هناك مجموعة من التوابل والبهارات التي تساعد على زيادة معدل الحرق ومنها القرفة والزنجبيل والفلفل الأحمر والفلفل الأسود ".



وأوضحت:" زبدة جوز الهند ترفع معدل الحرق في الجسم بشكل سريع والكولاجين يعمل على زيادة معدلات الحرق ويزيد إحساس الفرد بالشبع بشكل كبير ، والكولاجين مفيد للبشرة بشكل كبير ".

ولفتت نهال حافظ :" كورس الأناسيليوم يعمل على زيادة إحساس الشبع لدى من يرغب في فقدان الوزن وبالتالي لا يتناول كميات كبيرة من الطعام".