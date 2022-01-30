عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري يكشف أهمية عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن

صدى البلد

عرضت الإعلامية منال سلامة، مقدمة برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة “ صدى البلد”، تقريرا عن إجراء الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، عملية  تحويل المسار لأحد مرضى السمنة من أجل فقدان الوزن بفعالية وأمان.

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن.

وتابع كريم صبري:" تحويل مسار المعدة يتم  بالمنظار ومدتها من نصف ساعة لـ ساعة كاملة، وتتم عبر فتحات صغيرة وإقامة المريض في المستشفى أقل من 12 ساعة".

وأضاف كريم صبري :" العملية  تحتاج إلى تجهيز كافٍ، واحترافية؛ لاجرائها بالمنظار، طبقا للمعايير الدولية، والحصول على مقاسات سليمة للجزء المستبعد من الأمعاء ".

المستشفى صدى البلد انقاص الوزن حلو الكلام منال سلامة فقدان الوزن

ترشيحاتنا

مصر ضد المغرب.. خروج أحمد حجازي بسبب الإصابة وتريزيجيه البديل

بمشاركة 7 دول.. انطلاق فعاليات المدرسة الشتوية للتدريب على صيانة وترميم الآثار

المعجب المجنون.. شاب يقتحم منزل فنانة شهيرة بالسيارة

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

الانتهاء من "خطة 2026".. مدبولي يتابع جهود الدولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(0 - 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

مصرع 5 أشخاص فى حريق بجنوب الأقصر.. صور وفيديو

ليه يا أيمن .. شاهد إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعب بعد تسببه في ضربة جزاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

أمم إفريقيا.. مفاجأة مدوية في تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

حسين فهمى : جمعية الفيلم من أهم المهرجانات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

فيديو

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

تامر حسني يتسبب في تعالي صرخات الحاضرين في فورميلا الرياض.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ