تحذير خطير لمصابي متحور أوميكرون في ديسمبر الماضي

حذر خبراء الصحة في بريطانيا، الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأكد الخبراء في بريطانيا أن هؤلاء الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون في ديسمبر، يحتاجون الآن إلى جرعة معززة من اللقاح.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 4 ملايين شخص بفيروس كورونا في إنجلترا، حيث تفشى المتحور أوميكرون.

وكشفت الدراسات الأولية أن المتحور أوميكرون أقل شدة مقارنة بالمتحورات الأخرى، خاصة بين أولئك الذين جرى تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وحسب التقارير، توفر الجرعة التعزيزية فرصة أفضل للوقاية من الوباء، حيث أكد مسؤولو الرعاية الصحية مرارا أهمية تلقي الجرعة المنشطة.

وأظهرت البيانات الرسمية في بريطانيا أن 6.3 مليون شخص خسروا فرصة الحصول على الجرعة، غالبيتهم بسبب إثبات إصابتهم بفيروس كورونا.

ويجب على هؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بالمتحور في ديسمبر الماضي تحمل الانتظار لمدة 28 يوما للحصول على جرعة معززة في بريطانيا.