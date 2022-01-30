ليس زكاما حادا.. الجزائر تسجل إصابات بمتحور BA2 من أوميكرون

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون "BA2 بي ايه 2".

ووفقا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية، كشف المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، عن ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون “BA2″ و”BA3” في الجزائر.

وأكد درار، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن أوميكرون هو الذي تغلب على منحنى دالتا بسبب سرعة انتشاره.

وأشار درار إلى أن "الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بـ "بي إيه 2"، “BA2″ التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية، على غرار الدانمارك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وفي بعض البلدان الآسيوية”.

وفي المقابل طمأن درار أن هذا الانتشار لا يدعوا إلى القلق لكن يدعوا إلى توخي الحذر واليقظة، وعدد الحالات سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال درار أنه لا يمكن اعتبار أوميكرون زكاما حادا كما يعتقد بعض الأشخاص، فهو عبارة عن فيروس ولا يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان