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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: على المسلم الاستسلام لقدر الله بلا حزن أو حسرة أو ندم

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الإنسان عليه أن يربى أبناءه على العقيدة، ويترك النتائج لله- سبحانه وتعالى-، وربنا- سبحانه وتعالى- يقسم أقداره وفقا لحكمه، وفى اية فى سورة النجم تساوى الدنيا وما فيها، وهى مفتاح السعادة "أم للإنسان ما تمنى"، وليس كل حاجة تمشى كما تتمنى، “فلله الأخرة والأولى”، وكان ما حدث فى غزوة أحد درسا بالغا للمسلمين.

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وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون المذاع على قناة دى إم سى:  القرآن يقول للمسلم لابد أن تستسلم لقدر الله بلا حزن أو حسرة أو ندم فالمسألة متروكة لله وستنتابك حالة من السعادة إذا فوضت أمرك لله- سبحانه وتعالى-، لا يعلمها إلا الله- سبحانه وتعالى- ولا يدركها إلا من ذاقها.

وتابع:  نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم "قدر الله وما شاء فعل" عليك التسليم وما عليك إلا العبادة والتوكل على الله، فالأرزاق بيد مقسم الأرزاق وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقدر على رد القضاء إلا الدعاء.


وأكمل: على المسلم ألا يتشبه بالكافر الذى لا يحترم القدر، وأنا لا أُكفِّر أحدا، ولكن على المسلم أن لا يشرك بالله أحدا وأن يؤمن بالقدر ويحترمه. 

خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون العقيدة الأرزاق بيد مقسم الأرزاق الصلاة

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