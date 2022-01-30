تراجع اليورو 29 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر بختام التعاملات

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 30 يناير 2022 وفقا لأخر تحديث في بنك مصر .

وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع، واستقر سعر صرف والدولار في بنك مصر.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد

شهدت العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد تراجعا فى سعر الصرف امام الجنيه ، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.39جنيه للشراء و 17.58جنيه للبيع بتراجع 29 قرشا خلال أسبوع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 20.90جنيه للشراء و 21.14جنيه للبيع بتراجع 26 قرشا مقارنة بالأحد الماضي .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ختام اليوم الأحد 16.76جنيه للشراء و 16.94جنيه للبيع بانخفاض33قرشا .

وسجلت سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.64جنيه للشراء و1.67جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.73جنيه للشراء و1.76جنيه للبيع بتراجع قرشين .

واستقرت سعر صرف كورنا دنماركي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.33 جنيه للشراء و2.36جنيه للبيع بتراجع 4 قروش .

تراجع أسعار صرف العملات الاسيوية

ورصد "صدى البلد "أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ختام اليوم الأحد والتي شهدت تراجعا مقارنة بالأحد الماضي.

وبلف سعر صرف ين ياباني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.52جنيه للشراء و 13.67 جنيه للبيع بتراجع 22 قرشا .

واستقر سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.46جنيه للشراء و2.47جنيه للبيع.

البنك المركزي

وحرر البنك المركزي أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لأخر .

