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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ألقيا بجثته في المقابر..القبض على زوجة وعشيقها تخلصا من الزوج ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف من ضبط زوجة وعشيقها لقتلهما الزوج وإلقاء جثته بمقابر العلالمة بمركز بني سويف، وجرى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود بداية الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة الواسطى وإخطار اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "أسامة ع.م" 35 عامًا، "فران" ومقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، شمال المحافظة، مبلغ باختفائه منذ أسبوع، في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

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وتبين من التحريات الأولية أن الجثة المعثور عليها لفران مبلغ باختفائه بدائرة مركز شرطة الواسطى، ويدعى "أسامة ع.م" 35 عامًا، متزوج ويقيم برفقة زوجته وأبنائه بشقة استأجرها حديثا بقرية أبو صير الملق، كما تبين من التحريات الأولية التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز الواسطى، بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، اختفاء زوجة المجني عليه والتي تدعى"ن .ف.م" 30 عامًا.

وكشفت التحريات الأولية أن اختفاء الزوجة تم عقب اختفاء الزوج بيومين، قبل أن يتم العثور على جثته ملقاة داخل المقابر، وأنها وراء الحادث للتخلص من زوجها بمساعدة أحد الأشخاص، وأنها على علاقة عاطفية به قد تكون دافعا لارتكابها الجريمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وبتكثيف البحث تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف من ضبط الزوجة وعشيقها، والذي استعانت به للتخلص من زوجها، حيث اقدمت على تخدير الزوج، ثم طلبت من عشيقها الحضور للشقة والذي أقدم على ضرب المجني عليه على رأسه بحديدة، ثم نقلاه داخل جوال وألقيا به في المقابر بقرية العلالمة.

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