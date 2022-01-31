فورد تخطط لإطلاق سيارة سباق جديدة من موستانج GT3 .. تفاصيل

قررت شركة فورد بيرفورمانس، التعاون مع شركة مالتماتيك و إم سبورت من أجل ابتكار سيارة سباق موستانج جديدة وسيتم تصنيعها في المملكة المتحدة، ومن المقرر بناء السيارة بواسطة عمليات المركبات الخاصة المتعددة.

فورد تخطط لاطلاق سيارة سباق جديدة من موستانج GT3

فورد تخطط لاطلاق سيارة سباق جديدة من موستانج GT3

وأعلنت الشركة أن السيارة يمكنها التنافس في سباقات GT3 العالمية، وسيتم تقديم نسخة GT3 للتنافس وجهاً لوجه مع بعض أكبر الشركات المصنعة في العالم لتنتقل إلى الأداء العالمي.، وصرح مارك راشبروك، المدير العالمي لشركة فورد، أن السيارة سيتم تشغيلها بمحرك طراز V8 بسعة 5000 سي سي الذى تم تصنيعة في إم سبورت والذى تم تطويرة من خلال فورد بيرفورمانس

فورد تخطط لاطلاق سيارة سباق جديدة من موستانج GT3

وحدث تعاون بين الفريق وفورد في بناء بوما هايبرد رالي1، وهي من الشركات التي احتلت المركز الأول والثالث والخامس في رالي مونتي كارلو 2022.، كما عبر مالك إم سبورت، مالكولم ويلسون، عن سعادته بالتعاون مع فورد وتوسيع العلاقة لتشمل عالم السباقات بعد 25 عامًا من النجاح معًا في بطولة العالم للراليات.

وأشار مالكولم، امتلاك إم سبورت ثروة وعمق من المعرفة والخبرة في سباقات المضمارمضفًا إنجازتها في برنامج GT3 الذي استخدم محرك إم سبورت المطور V8 لسيارة GT3 مما دفعهم للفوز في سباق باثورست 2020 لمدة 12 ساعة و 2019 1000 كيلومتر من بول ريكارد.

فورد تخطط لاطلاق سيارة سباق جديدة من موستانج GT3

أما عن خطة السيارة فمن المقرر عملها بنظام التعليق الأمامي والخلفي ذو الذراع القصيرة وسيتم تزويدها بعلبة تروس للمحور الخلفي، وألواح هيكل من ألياف الكربون، بالإضافة إلى حزمة هوائية فريدة تم تطويرها لتلبية أهداف GT3.

ووفقاً لتصريحات المدير العالمي لشركة فورد موتورسبورتس، ستتسابق فورد مع سيارة موستانج جي تي 3 المدعومة من المصنع والتي تقول إنها ستكون جاهزة لعام 2024 لحدث رولكس 24 دايتونا.، متابعًا أنه سيتم تطوير نسخة محدثة من سيارة السباق الناجحة موستانج جي تي 4 لتظهر لأول مرة في عام 2023.