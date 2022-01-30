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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مؤبد و15 سنة.. الحكم بالسجن على ثلاثة متهمين بقتل سائق بالسلام

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ، اليوم الأحد ، بالسجن المؤبد على مسجل خطر والسجن المشدد ١٥سنة على عامل لاتهامهما بقتل سائق "توك توك" بعد سرقته والمشدد ٥ سنوات على صاحب ورشة ميكانيكا ساعدهما فىالتخلص من سيارته بالسلام.

بداية الواقعة عندما عثرت الأهالي بإحدى المناطق  بمنطقة السلام على جثة لرجل أربعينى وبها عدة طعنات بالبطنوالصدر، والجثة ملقاة داخل أرض فضاء.

علي إثره أبلغ الأهالي قسم شرطة السلام وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائى لمكان الواقعة لكشف ملابساتالواقعة وفحص البلاغ وعثر بحوزة المجنى عليه على الأوراق الشخصية الخاصة به، وتبين أن المجنى عليه يدعى "ح .خ"سائق وبإجراء التحريات حول شخصية المجنى عليه تبين أنه يعمل على سيارة ميكروباص مملوكة للغير ومبلغ بتغيبهقبل العثور على الجثة بثلاثة أيام ومالك السيارة الميكروباص تقدم ببلاغ عن تغيب المجنى عليه عن نفس المدة ومعهالسيارة التى يعمل عليها ولا يعلم عنه شيئًا.

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وبإجراء التحريات السرية وتفريغ الكاميرات المتواجدة بآخر مكان تواجد به المجنى عليه شوهد شخص يستقل معالمجنى عليه ويغادران بالسيارة الميكروباص من أمام الموقف الذى اعتاد المجنى عليه الوقوف به وبجمع التحريات حولهوية الشخص، تم التوصل له ويدعى "ع. ج" لديه سجل إجرامي سوابق سرقة بالإكراه.

وأمرت  النيابة العامة بضبط وإحضار المشتبه به وكلفت المباحث بسرعة ضبطه وألقى القبض عليه وفى بداية التحقيقاتأنكر معرفته بالمجنى عليه، إلا أنه بعد تضييق الخناق عليه ومواجهته بتفريغ الكاميرات أقر واعترف بقتله المجنى عليهبعد محاولته سرقة السيارة الخاص به  بعدما أوهم المجنى عليه بأنه يحتاجه فى توصيلة مخصوص وبالفعل استدرجهلإحدى المناطق النائية وكان فى انتظاره شخص آخر وقاما بمغافلة المجنى عليه وقام المتهم الأول بتوجيه عدة طعنات لهبعدما أظهر المجنى عليه مقاومة معه.

اعترفه بارتكاب الواقعة 

وأوضح المتهم فى اعترافه إنه استعان بأحد أقاربه ويدعى "ل. م عاطل"وتم استدعاء المتهم الثاني، وبمواجهته باعترافاتالمتهم الأول أدلى باعترافات تفصيلية بالواقعة مؤكدًا أنه يوم الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الأول يخبره بأنه أعدخطة لسرقة سيارة ميكروباص من أحد السائقين ولم يكن فى نيته الاشتراك فى قتل المجنى عليه وما إن وصل إليه وجدهبانتظاره وعلى مسافة منه توجد السيارة الميكروباص وما إن اقترب منها حتى فوجئ باشتباك بين المتهم الأول والمجنىعليه فقام بمحاولة شل حركة الأخير إلا أن المتهم الأول باغته بتوجيه عدة طعنات للمجنى عليه بواسطة سلاح أبيض"مطواة قرن غزال"أخرجها من بين طيات ملابسه فسقط المجنى عليه غارقا فى دمائه وقام المتهم الثانى بمساعدته فىالتخلص من الجثة وقيادة السيارة الميكروباص وبالفعل قام بمساعدته فى لف الجثة داخل جوال وإلقاء الجثة داخل أرضفضاء وقام بقيادة السيارة وغادرا المكان وما إن وصلا أمام إحدى ورش إصلاح الدراجات البخارية والسيارات حيث اتفقالمتهم الأول مع صاحب الورشة على بيعها له بعد تفكيكها مقابل ٢٠ ألف جنيه، حصل المتهم الثانى على مبلغ ٥ آلافجنيه منها.

وأقر المتهم الأول بما جاء فى اعترافات المتهم الثاني وأرشد عن صاحب الورشة الذى ألقى عليه واعترف باعتياده شراءالسيارات والدراجات البخارية مجهولة الأوراق مؤكدًا أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة ولا أن المتهم الأول قتل صاحبهالسرقتها، هو فقط يشترى الماكينات مجهولة الأوراق مقابل مبالغ مالية زهيدة دون معرفة مصدرها.

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