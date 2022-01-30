على سبيل الإعارة.. رئيس باشاك شهير يعلن ضم تريزيجيه من أستون فيلا

أعلن التركي جوكسل جوموسداج، رئيس نادي باشاك شهير، انتقال محمود حسن تريزيجيه، المُحترف في صفوف أستون فيلا، إلى ناديه خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جوموسداج رئيس نادي باشاك شهير لموقع إن تي في سبور التركي: "اتفقنا مع أستون فيلا بالحصول على محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة، سينضم إلى الفريق قريبا".

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا لمدة موسمين.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في مباراة الأشواط الإضافية، التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" الذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.