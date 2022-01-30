شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

تأخر منتخب مصر في النتيجة بهدف أحرزه سجل بوفال، لصالح المغرب عند الدقيقة 6، في الشوط الأول من المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

ومع الدقيقة الخامسة وبعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للمغرب بعد عرقلة لأشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء من أيمن أشرف.



وجاء الهدف من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر والمغرب سيواجه المنتخب الكاميروني في دور نصف النهائي.