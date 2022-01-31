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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل بضرورة حذف تطبيق شهير من هاتفك لسرقته بياناتك البنكية

تحذير عاجل بضرورة
تحذير عاجل بضرورة حذف تطبيق شهير لسرقته بياناتك البنكية

نصح خبراء في مجال الأمن الإلكتروني ضرورة حذف تطبيق شهير للمصادقة الأمنية ومخصص لحماية المستخدمين من الاختراقات، وذلك بعدما اكتشف الخبراء أن التطبيق يقوم بسرقة حساباتهم البنكية. 


وبحسب موقع PhoneArena فإن الخبراء في شركة Pradeo حذروا من الإبقاء على تطبيق 2FA Authenticator في هواتفهم وطالبوا المستخدمين بضرورة حذفه فورا. 

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واكتشف الخبراء أن تطبيق المصادقة الثنائية 2FA Authenticator والمخصص أساسا لحماية المستخدمين، يعمل على سحب وسرقة البيانات البنكية الخاصية بالمستخدمين وبالتالي سرقة أموالهم، حيث يحتوى التطبيق على فيروس خطير ينشر البرمجيات الضارة على الهواتف ومن ثم اختراق بياناتها.  


 وقامت شركة Pradeo التى اكتشف خطورة تطبيق 2FA Authenticator بإبلاغ مسئولي متجر تطبيقات جوجل Google Play ، لتقوم شركة جوجل بحذفه من على المتجر منذ أيام قليلة.  


ويطلب تطبيق 2FA Authenticator إذنًا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا على هاتفك ، وتعطيل قفل الشاشة ، والوصول الكامل إلى الشبكة ، والتشغيل عند بدء التشغيل ، والسحب على التطبيقات الأخرى ، ومنع جهازك من الإغلاق.

 

كما يستطيع تطبيق 2FA Authenticator الوصول سرا والحصول على أذونات أخرى بما في ذلك القدرة على تعطيل لوحة المفاتيح ، والإذن للوصول إلى الإنترنت والخدمات المقدمة ، ، والإذن باستخدام بصمة اليد أو الوجه ثم اختراق التطبيقات والحسابات المالية للمستخدم وسرقة المعلومات التي تسمح له بالوصول إلى بنك المستخدم والمؤسسات المالية التابع لها. 
 

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