الدرندلي: لدينا جهاز طبي في المنتخب على أعلى مستوى

هنأ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، المصريين والمنتخب المصري بالفوز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، وتأهله لدور نصف النهائي تمهيدا للقاء الكاميرون.

وقال الدرندلي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أداء منتخب مصر في تقدم رائع، وأدار كيروش المباراة باحترافية لآخر لحظة، ومحمد صلاح قدم أداء جيدا، وتوقعت فوز مصر بعد هدف المغرب لأن لدينا فريقا قويا يمتلك عزيمة وإصرار على الفوز.

وأشار إلى أن المدير الفني استطاع معرفة أسرار اللاعبين وتوظيفهم بشكل فعال، مردفا: «كنت متأكدا من فوز مصر بالمباراة من واقع ثقتي في إصرار وروح الفريق».

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة،:" بداية من الغد سيبدأ إجراء الفحوصات الطبية لـ أبو جبل، وفور إصابته تم نقله لتوفير الرعاية، مردفا لدينا جهاز طبي في المنتخب على أعلى مستوى.

ونوه إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هنأ مصر بالفوز على المغرب، والكاميرون كانت تشجع المنتخب المصري اليوم، واستقبلوا المصريين بالهتافات والتصفيق.