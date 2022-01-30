رئيس اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح بعد المباراة

قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن فرحة المصريين برجال مصر هي العنوان الأبرز في ظل مصر جديدة وعصر جديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبسط هدية القتال لتحقيق البطولة وإهداءها للرئيس السيسي.

وأضاف، خلال مداخلة بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تحدثت مع صلاح ونقلت له تهنئة المصريين له كما تحدثت مع المدير الفني كيروش.

وأضاف أن الفوز على مباراة المغرب أثبت عزيمة وإصرار اللاعبين على استعادة مكانة مصر في بطولات إفريقيا مشيرا إلى أن التركيز يبدأ من الغد على مباراة الكاميرون خاصة أنه منتخب عنيد وقوي.

وكشف جمال علام أن الكابتن محمد صلاح أكد في الاتصال الهاتفي معه أن اللاعبين لا يفكرون في المكافآت أو الأموال بقدر تفكيرهم في تحقيق مجد وإسعاد الشعب المصري.