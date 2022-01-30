صلاح عبد الله: بكيت لحظة خروج أبو جبل وبقول لصلاح متزعلش مننا

هنأ الفنان صلاح عبد الله، المصريين والمنتخب المصري بالفوز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، وتأهله لدور نصف النهائي للقاء الكاميرون.

وقال صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لاعبو مصر تميزوا بروح رياضية عالية في المباراة، كما أن أبو جبل قدم أداء جيدا، مضيفا: «ولله بكيت لما خرج أبو جبل وقعد على الدكة لكن محمد صبحي تصدى برجولة: «أعملوا اللي عليكم في القادم وسيبوها على الله، وإحنا فرحانين وراضيين باللي قدمتموه».

وأشار إلي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر في 2019 كانت على أعلي مستوى رغم خروج المنتخب المصري. مردفا «مصر فرحانة النهارده والمنتخب فرّحنا.. ومتزعلش مننا يا أبو صلاح لمّا نلومك لأننا بنحبك أوي».

وأردف صلاح عبد الله، أنه بعد تسجيل المغرب هدفا في مرمى المنتخب المصري شعر بالصدمة، لكنه سرعان ما استعاد فرحته بهدف التعادل واكتملت البهجة بالفوز على المغرب بروح عالية ومهارات وتعاون وقيادة ليس لها مثيل، مشيرا إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني قدم مباراة جيدة