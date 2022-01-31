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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تطبيق شهير يسرق بياناتك البنكية.. ويوتيوب يتيح NFT لمنشئ المحتوى

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

لتحقيق مزيد من المكافآت.. يوتيوب يتيح تقنية NFT لمنشئ المحتوى

 

أعلن يوتيوب  YouTube رسميا دخوله عالم تقنية NFT المشفرة والتى تشتهر بأنها استثمار المستقبل، حيث أكدت سوزان وجسيكي، المدير التنفيذى ليوتيوب توسيع خطط يوتيوب لمنشئ المحتوى لتشمل تقنية NFT .

 

تحذير عاجل بضرورة حذف تطبيق شهير من هاتفك لسرقته بياناتك البنكية


نصح خبراء في مجال الأمن الإلكتروني ضرورة حذف تطبيق شهير للمصادقة الأمنية ومخصص لحماية المستخدمين من الاختراقات، وذلك بعدما اكتشف الخبراء أن التطبيق يقوم بسرقة حساباتهم البنكية.

 

آيفون الغلابة بـ 1300 جنيه فقط.. متوفر بـ 4 ألوان


لطالما كان حلم اقتناء أى من إصدارات الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون هو الأهم للكثيرين من محبي الهواتف الذكية، إلا أن العائق الأكبر هو ارتفاع سعر منتجات شركة آبل بشكل واضح عن أبرز المنافسين، وبالتالى تحقيق الحلم يزداد صعوبة.

 

أفضل معالجات للاب توب في 2022 بقدرات جبارة


يتوقف شراء جهاز اللاب توب أحيانا على نوع المعالج الخاص به، حيث يعتبر معالج اللاب توب هو الفيصل والعنصر الأهم، وهو الذى يستطيع تقديم أداء قويا وسريعا للجهاز وينظم جميع العمليات الموجودة، وعلى العكس فإذا كان نوع المعالج ليس جيدا فإن أداء الجهاز يتأثر كثيرا حتى لو كان يحتوى على مكونات أخرى مميزة.  

 

محكمة فرنسية تؤيد غرامة قياسية على جوجل قدرها 112 مليون دولار


أيدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا غرامة قياسية على شركة جوجل الأمريكية قدرها 100 مليون يورو أى ما يعادل 112 مليون دولار، تتعلق بكيفية إدارة الشركة لملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.  

 

تحديث جديد من آبل لساعاتها الذكية يحل مشكة تعطل البطارية


عالجت شركة آبل مشكلة تعطل الشحن الخاصة بساعاتها الذكية Apple Watch في التحديث الجديد الذى أطلقته الشركة منذ ساعات، وذلك بعدما اشتكى عدد كبير من المستخدمين بسبب التحديث القديم.

 

أفضل برنامج توضيح الصور المشوشة بدقة عالية 2022


يبحث العديد من الأشخاص عن برنامج توضيح الصور،  لتحسين جودة الصور بخطوات بسيطة عبر هواتفهم، وباستخدام برنامج توضيح الصور التي أصبح الإقبال عليه كبيرا جدا، بفضل الهواتف الذكية المطورة مع عدسات احترافية داخل هاتف ذكي، والتي يقبل على شراؤها الكثيرون من أجل التقاط صور احترافية دون الحاجة إلى الذهاب لمتخصص.

 

أخبار التكنولوجيا الهواتف الذكية Apple اختراق لاب توب شركة جوجل آيفون سرقة حسابات YouTube NFT حذف تطبيق شهير خطط يوتيوب سوزان وجسيكي شراء جهاز اللاب توب

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