أخبار التكنولوجيا|تطبيق شهير يسرق بياناتك البنكية.. ويوتيوب يتيح NFT لمنشئ المحتوى

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أعلن يوتيوب YouTube رسميا دخوله عالم تقنية NFT المشفرة والتى تشتهر بأنها استثمار المستقبل، حيث أكدت سوزان وجسيكي، المدير التنفيذى ليوتيوب توسيع خطط يوتيوب لمنشئ المحتوى لتشمل تقنية NFT .



نصح خبراء في مجال الأمن الإلكتروني ضرورة حذف تطبيق شهير للمصادقة الأمنية ومخصص لحماية المستخدمين من الاختراقات، وذلك بعدما اكتشف الخبراء أن التطبيق يقوم بسرقة حساباتهم البنكية.



لطالما كان حلم اقتناء أى من إصدارات الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون هو الأهم للكثيرين من محبي الهواتف الذكية، إلا أن العائق الأكبر هو ارتفاع سعر منتجات شركة آبل بشكل واضح عن أبرز المنافسين، وبالتالى تحقيق الحلم يزداد صعوبة.



يتوقف شراء جهاز اللاب توب أحيانا على نوع المعالج الخاص به، حيث يعتبر معالج اللاب توب هو الفيصل والعنصر الأهم، وهو الذى يستطيع تقديم أداء قويا وسريعا للجهاز وينظم جميع العمليات الموجودة، وعلى العكس فإذا كان نوع المعالج ليس جيدا فإن أداء الجهاز يتأثر كثيرا حتى لو كان يحتوى على مكونات أخرى مميزة.



أيدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا غرامة قياسية على شركة جوجل الأمريكية قدرها 100 مليون يورو أى ما يعادل 112 مليون دولار، تتعلق بكيفية إدارة الشركة لملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.



عالجت شركة آبل مشكلة تعطل الشحن الخاصة بساعاتها الذكية Apple Watch في التحديث الجديد الذى أطلقته الشركة منذ ساعات، وذلك بعدما اشتكى عدد كبير من المستخدمين بسبب التحديث القديم.



يبحث العديد من الأشخاص عن برنامج توضيح الصور، لتحسين جودة الصور بخطوات بسيطة عبر هواتفهم، وباستخدام برنامج توضيح الصور التي أصبح الإقبال عليه كبيرا جدا، بفضل الهواتف الذكية المطورة مع عدسات احترافية داخل هاتف ذكي، والتي يقبل على شراؤها الكثيرون من أجل التقاط صور احترافية دون الحاجة إلى الذهاب لمتخصص.