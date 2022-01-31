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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل معالجات للاب توب في 2022 بقدرات جبارة

أفضل معالجات للاب
أفضل معالجات للاب توب في 2022 بقدرات جبارة

يتوقف شراء جهاز اللاب توب أحيانا على نوع المعالج الخاص به، حيث يعتبر معالج اللاب توب هو الفيصل والعنصر الأهم، وهو الذى يستطيع تقديم أداء قويا وسريعا للجهاز وينظم جميع العمليات الموجودة، وعلى العكس فإذا كان نوع المعالج ليس جيدا فإن أداء الجهاز يتأثر كثيرا حتى لو كان يحتوى على مكونات أخرى مميزة.  

 

وحسب مجلة PC World  فإن المعالج أو ما يعرف بالوحدة المعالجة المركزية CPU ، هو أهم عنصر في مكونات الكمبيوتر، حيث يقوم بالتحكم في جميع وظائف نظام الكمبيوتر، وهناك عدد كبير من الشركات التى تقوم بتصنيع أفضل معالجات لاب توب ، وفيما يلى نعرض أفضل معالجات للاب توب في 2022 :  

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أفضل المعالجات للاب توب

Ryzen AMD vs Intel CPU which is better for gaming? Update 2022 - Whalebird
أفضل معالجات للاب توب في 2022 بقدرات جبارة

يعد اختيار معالج قوى CPU يتناسب مع الاستعمال الخاص بك من أهم الأساسيات التى يجب أن تكون في جهاز اللاب توب، ومن أهم الشركات المصنعة له شركات Intel  إنتل و AMD إيه إم دى ، ومن أفضل معالجات إنتل  Core i5 و Core i7 من الجيل العاشر والحادى عشر، أما معالجات  AMD   فأفضلها Ryzen 5 SE و  Ryzen 7SE .  


ويجب ألا تقل الذاكرة العشوائية في جهازك عن 8 جيجا بايت رام، أما بالنسبة للمساحة الداخلية فتكون حسب استخدام الشخص نفسه والبرامج التى سيقوم بتحميلها، وهناك بعض أجهزة اللاب توب التى تاتى بذاكرة عشوائية حوالى 4 جيجا بايت رام فقط، والتى تكون ضعيفة للغاية. 


أفضل المعالجات للاب توب في 2022

Razer&#39;s Blade gaming laptops get 12th-gen Intel CPUs and RTX 3080 Ti graphics | Engadget
أفضل معالجات للاب توب في 2022 بقدرات جبارة

معالج إنتل من الجيل الحادي عشر "Tiger Lake"

وتعد فئة معالجات Tiger Lake من الجيل الحادي عشر من شركة إنتل الشريحة الأحدث للشركة ، وهي مبنية على عملية 10 نانومتر مع تقنية الترانزستور SuperFIN،  مع المزيد من الميجاهرتز بالإضافة إلى نواة رسومات Iris Xe.

 

معالج شركة AMD Ryzen 5000 Cezanne 

ويصنف معالج Ryzen 5000 واحد من أفضل  المعالجات للمهتمين بالأداء، حيث يقدم أداء متعدد النواة يضع معيارًا جديدًا لما يمكن توقعه من لاب توب رفيع وخفيف الوزن ، وأداء أحادي النواة على قدم المساواة أو أفضل من رقائق إنتل من الجيل الحادي عشر.

 

معالج إنتل من الجيل العاشر "Ice Lake"

وكانت فئة معالجات Ice Lake أول وحدة معالجة مركزية 10 نانومتر من إنتل ، جلبت النوى المعاد تصميمها وكانت أول شريحة كمبيوتر محمول تدعم الذكاء الاصطناعي، وتكمن القوة الرئيسية للجيل العاشر في تحسين كفاءته، على الرغم من عدم الوصول إلى سرعات عالية مثل الجيل 11 .

 

معالج شركة AMD Ryzen 4000 Renoir

وتم تصميم معالج Ryzen 4000 من AMD باستخدام تقنية 7 نانومتر المتقدمة ، والتي تتيح لـ AMD وضع ما يصل إلى 8 نوى في كل وحدة معالجة مركزية جنبًا إلى جنب مع نوى رسومات Radeon الخاصة بها، كما تعد وحدة المعالجة المركزية سريعة بشكل مذهل في الأداء متعدد النواة.

 

أفضل سرعة معالج لاب توب في  2022

AMD Ryzen versus Intel - Benchmark - Tweakers
أفضل معالجات للاب توب في 2022 بقدرات جبارة


تتميز معالجات إنتل من الجيل الحادى العشر من شركتى إنتل و AMD بأنها يمكن أن تصل إلى 4.8 جيجاهرتز في مهام سهلة ، و 4.3 جيجاهرتز في مهام أكثر كثافة لوحدة المعالجة المركزية، الأمر الذى يمنح أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل 11 إحساسًا سريعًا للغاية.

 

وتقدم معالجات الجيل الحادى عشر عمر بطارية أفضل وجهاز كمبيوتر محمول أسرع بشكل عام، وأحدث جيل من الذاكرة ، استهلاكًا أقل للطاقة وسرعات فائقة، مع توفير ضعف السرعة القصوى بالإضافة إلى معدلات نقل قصوى تصل إلى 40 جيجابت في الثانية. 
 

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