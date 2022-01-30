أفضل برنامج توضيح الصور المشوشة بدقة عالية 2022

يبحث العديد من الأشخاص عن برنامج توضيح الصور، لتحسين جودة الصور بخطوات بسيطة عبر هواتفهم، وباستخدام برنامج توضيح الصور التي أصبح الإقبال عليه كبيرا جدا، بفضل الهواتف الذكية المطورة مع عدسات احترافية داخل هاتف ذكي، والتي يقبل على شراؤها الكثيرون من أجل التقاط صور احترافية دون الحاجة إلى الذهاب لمتخصص.

برنامج توضيح الصور

إذا قمت بالتقاط صورة ضبابية أو مشوشة لسبب ما، أو كنت تملك صورة قديمة لشخص ما في طفولته وترغب في تحسين جودتها وإظهارها بشكل دقيق يمكنك استخدام برنامج توضيح الصور من أجل القيام بهذه المهمة، كما يمكنك الاستعانة بـ برنامج توضيح الصور لإظهار الصور بطريقة رائعة التي تم إلتقاطها بواسطة هواتف ذو إعدادات كاميرا ضعيفة.

ويعد الوصول إلى أفضل برنامج توضيح الصور حاليا أمرا شاقا مع وجود العديد من البرامج والتطبيقات المتاحة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ومع وجود الكثير من التطبيقات المتخصصة في هذا الشأن لتوضيح وتحسين الصور يمكنك إستعادة تلك الصور التي تحمل الكثير من اللحظات الجميلة بين الأهل والأصدقاء.

برنامج توضيح الصور

أفضل برنامج توضيح الصور المشوشة 2022 للكمبيوتر والآيفون والأندرويد

نظرا لوجود العديد من البرامج لـ توضيح الصور القديمة والمشوشة، فقد يكون من الصعب تحديد أي منها هو الأفضل وفقا لاحتياجاتك أو الذي يتوافق مع نوع جهازك، لذلك نوضح لك فيما يلي أفضل برنامج توضيح الصور المشوشة 2022 للكمبيوتر والآيفون والأندرويد:

- برنامج توضيح الصور المشوشة للكمبيوتر Adobe Lightroom CC:

توفر شركة أدوبي بعضا من أفضل البرامج في مجال تعديل الصور على اجهزة الكمبيوتر، ويعد برنامج Adobe Lightroom CC أبرزها، ولحسن الحظ توفر الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال برامج تعديل الصور، إصدارات خاصة من برنامج Adobe Lightroom CC للهواتف الذكية، كما يقدم البرنامج العديد من المميزات الرائعة التي يستخدمها المصورين لتحسين صورهم.

برنامج توضيح الصور المشوشة

- برنامج توضيح الصور المشوشة لأندرويد Remini-AI‏:

يعد برنامج Remini-AI‏، أحد أفضل البرامج التي يمكن استخدامها لتوضيح وتحسين جودة الصور عبر أجهزة أندرويد، حيث يمتاز بإمكانية إعادة الصور القديمة إلى جديدة والتخلص من التشويش وتحسين جودتها بشكل احترافي، ستتمكن من استخدام كافة الأدوات المتاحة داخل البرنامج لمعالجة الصور وإزالة التعتيم المصاحب لأي صورة مهما كان عمرها.

برنامج توضيح الصور المشوشة

- برنامج توضيح الصور المشوشة لآيفون Snapseed:

هو تطبيق مميز لتحرير ومعالجة الصور لنظامي التشغيل iOS و أندرويد، تم تطويره بواسطة شركة Nik Software، والآن هو أفضل البرامج التي تمتلكها وتطورها شركة جوجل الأمريكية، يوفر التطبيق 29 أداة يمكنك استخدامها لتحسين وتعديل وتوضيح الصور بأعلى جودة ممكنة بالإضافة إلى التحكم في تفاصيل الصور وفي درجات السطوع والألوان لإظهار كافة تفاصيل الصور بشكل احترافي.

برنامج توضيح الصور المشوشة

كيف اوضح الصورة المشوشة

يتسأل البعض عن كيفية توضيح الصورة المشوشة أو كيف اوضح الصورة المشوشة، والإجابة عن هذه الاسئلة بسيطة جدا، فقد تجد بهاتفك كل ما تبحث عنه لتوضيح وتحسين الصور المشوشة، حيث أصبحت الهواتف الذكية الحديثة توفر ضمن إعدادات معرض الصور أو الاستوديو أحدث أدوات ضبط وتعديل وتحرير الصور والفيديوهات، والتي يمكنك استخدامها بكل سهولة دون الحاجة إلى تنزيل برامج جديدة، بكل سهولة التقط أي صورة ومن داخل المعرض انقر على الإعدادات الخاصة بها، ثم اختر تعديل واستعرض الادوات التي توفرها لك الشركة المصنعة لهاتفك للحصول على صور عالية الجودة.

وفي الوقت نفسه إذا كنت لا ترغب في تحميل تطبيق أو برنامج لتوضيح الصور على جهازك أو إعدادات هاتفك لا تقدم هذه الإمكانية، يمكنك بسهولة استخدام ما يناسبك من مواقع لتحسين جودة الصورة عبر الإنترنت، والتي توفر لك أدوات مجانية سهلة الاستخدام لتحسين وتعديل صورك القديمة عبر متصفح الويب، كل ما عليك القيام به هو رفع الصور وسيقوم الموقع تلقائيا بتحسين جودة صورتك، من بينها موقع يسمى Letsenhance.