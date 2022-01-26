أفضل تطبيقات لمونتاج الفيديو لهواتف آيفون

يلجأ عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون إلى إنشاء محتوى رقمي على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت فكرة منشئى المحتوى بشكل واسع مؤخرا، من خلال استخدام تطبيقات مونتاج الفيديو حيث إنها وسيلة سهلة لكسب المال وإبراز الجانب الإبداعي.

وهناك عدد من التطبيقات الخاصة بإنشاء المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي والتى تقوم بتعديل الفيديو لاستخدامه عبر المنصات المختلفة، وفيما يلى أفضل تطبيقات مونتاج للفيديو في هواتف آيفون :

أفضل برنامج مونتاج فيديو احترافي للآيفون مجانا

يحتوى تطبيق PowerDirector على عدد من المسارات وتحرير الفيديو بجودة 4K ، مما يمنح مقاطع الفيديو الخاصة بك لمسة احترافية لمساعدتها على التميز على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتيح لك الميزات القوية والواجهة البديهية الانطلاق بسرعة حتى لو لم تكن لديك خبرة في التحرير، كما يتيح لك المخطط الزمني الخطي تجميع مقاطعك معًا.

ويتضمن تطبيق PowerDirector مجموعة واسعة من أدوات التأثير المرئي من التركيب إلى تعديلات السرعة، نماذج لمقدمة وخاتمة YouTube، بالإضافة إلى مكتبة لعناوين الحركة والانتقالات المبسطة.

أفضل برنامج مونتاج فيديو احترافي للآيفون

أفضل برنامج مونتاج فيديو احترافي للآيفون

ويعد تطبيق iMovie مخصص للذين يرغبون في تعديل الفيديوهات على هواتفهم، فهو يجمع بين واجهة سهلة الاستخدام والأداء العالي بحيث لا تضحي أبدًا بجودة الفيديو باستخدام محرر فيديو مجاني، كما يدعم التعديل 4k وتعدد المسارات ، ويحتوي على مجموعة من الفلاتر ، ويتيح لك إدراج موسيقى مجانية تتكيف تلقائيًا مع طول الفيديو.

أفضل برنامج فيديوهات للآيفون

أفضل برنامج فيديوهات للآيفون

تطبيق RTRO

وهو تطبيق مجانى للتصوير والتعديل على الصور والفيديو حيث يمكنك من التقاط ما يصل إلى 60 ثانية من الفيديو عبر لقطات متعددة مع دعم للتحولات اللونية الدقيقة، بالإضافة إلى تنظيم الإضاءة، كما يمنحك وضوحا كبيرا في الصورة ، لتتمكن من مشاركتها على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.



تطبيق Splice

ويحتوى على مجموعة من تقنيات تحرير الفيديو الأساسية، كما يوفر مقدمة لأي مستخدمين جدد لتحرير الفيديو، ويمكنك التطبيق من قص الفيديوهات ببضع نقرات فقط، والنتيجة هي لقطات أكثر سلاسة مع إضافة المؤثرات الصوتية والموسيقى المجانية، وتطبيق تأثيرات الفيديو ، والمشاركة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.