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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

أفضل برامج وتطبيقات
أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

قد يكون تصميم الشعار الخاص بعلامتك التجارية مثلا مكلفًا بعض الشئ ، ولكنه لن يكون كذلك إذا قمت بذلك بنفسك باستخدام أحد برامج تصميم الشعارات أو اللوجو المجانية والمتوفرة على الإنترنت.

 

وبحسب موقع Ebaqdesign فإن ممصمو الشعارات بشكل عام قد يعرضون عليك عدد من اللوجو التى تم تصميمها مسبقًا والتى تكون وعشوائية وعامة، وهي طريقة سيئة للغاية لاستخدامها في عرض اللوجو أو الشعار الخاص بك، وفيما يلى عدد من برامج الشعارات أو برامج اللوجو المجانية التى يمكنك استخدامها :

أفضل تطبيقات مجانية لهواتف آيفون في 2021

أفضل تطبيقات أندرويد المجانية لعام 2021

أفضل برنامج تصميم شعارات مجانا

Adobe Spark Logo Maker Review &amp; Tutorial - Design Hub
أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

برنامج  Adobe Spark Logo Maker 
ويعتبر برنامج  Adobe Spark Logo Maker واحد من ضمن أفضل البرامج المجانية لتصميم الشعارات أو اللوجو، حيث يمكنك من يمكنك بسهولة من إنشاء شعارك الخاص لأنه يأتي مع ميزة فريدة تقترح عليك أنماط شعار إبداعية، كما يساعدك على تصميم الشعار وتعديل شكله وألوانه وخطوطه قبل تنزيله والبدء في استخدامه، كما يحتوى على عدد كبير من الأدوات والألوان والتصاميم المجهزة التي قد تساعدك على تصميم أفضل شعار.

 

أفضل برنامج تصميم شعارات مجانا للكمبيوتر 

Top 5 free and paid logo makers for your e-commerce store
أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك


برنامج Shopify Free Logo Generator
ولدى برنامج Shopify العديد من الخطوط والأيقونات والإطارات المختلفة للاختيار من بينها، كما أنه الأكثر بساطة وصلابة، حيث يمكنك كتابة اسم عملك ثم اختر بعض الرموز والخطوط التي تريدها، كما يمكنك من ضبط الحجم والألوان وستجد بالتأكيد مزيجًا فريدًا يمثل علامتك التجارية بشكل جيد.

 

أفضل تطبيق تصميم شعارات مجانا للآيفون

Canva - تنزيل
أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

تطبيق Canva 
يجلب تطبيق Canva الابتكار والميزات الجديدة إلى مساحة تصميم الشعارات، وباستخدام تصميمات التطبيق المخصصة للشعارات ، يمكن للمرء إنشاء شعار احترافي لعلامة تجارية في دقائق بسيطة، كما يمكنك تغيير الخلفية، واللون ، وحجم الخط ، والنمط ، بل وإضافة أشكال لإبهار مظهر الشعار وأسلوبه، كما يمكن إجراء الرسوم البيانية.

 

أفضل برنامج تصميم لوجو

Wix Logo Generator: The Best Way to Create Your Own Logo Online
أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك


برنامج Wix Online Logo Generator
ويوفر لك برنامج Wix Online Logo Generator من خلال الإعجاب أو عدم الإعجاب بالأنماط المختلفة ، إنشاء بعض المفاهيم الشعار بناءً على ذوقك، حيث يمكنك تعديل الشعار وإجراء التعديلات النهائية أو تكرار العملية مرة أخرى لإنشاء شيء جديد.

 

برنامج تصميم شعار متحرك بتقنية 3D

3D Logo Maker for Android - APK Download
أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

برنامج 3D Logo Maker
ويحتوي برنامج 3D Logo Makerعلى صندوق أدوات كامل لمساعدة غير المحترفين على تحويل أفكارهم إلى واقع دون كلفة مالية للمصممين والمبرمجين، ومن خلال استخدام القوالب ودمجها وتحرير الصور، يوجد عدد كبير من الفلاتر وأدوات التحسين، للحصول على شعارات بتقنية 3D . 
 

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