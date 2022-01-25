قد يكون تصميم الشعار الخاص بعلامتك التجارية مثلا مكلفًا بعض الشئ ، ولكنه لن يكون كذلك إذا قمت بذلك بنفسك باستخدام أحد برامج تصميم الشعارات أو اللوجو المجانية والمتوفرة على الإنترنت.

وبحسب موقع Ebaqdesign فإن ممصمو الشعارات بشكل عام قد يعرضون عليك عدد من اللوجو التى تم تصميمها مسبقًا والتى تكون وعشوائية وعامة، وهي طريقة سيئة للغاية لاستخدامها في عرض اللوجو أو الشعار الخاص بك، وفيما يلى عدد من برامج الشعارات أو برامج اللوجو المجانية التى يمكنك استخدامها :

أفضل برنامج تصميم شعارات مجانا

أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

برنامج Adobe Spark Logo Maker

ويعتبر برنامج Adobe Spark Logo Maker واحد من ضمن أفضل البرامج المجانية لتصميم الشعارات أو اللوجو، حيث يمكنك من يمكنك بسهولة من إنشاء شعارك الخاص لأنه يأتي مع ميزة فريدة تقترح عليك أنماط شعار إبداعية، كما يساعدك على تصميم الشعار وتعديل شكله وألوانه وخطوطه قبل تنزيله والبدء في استخدامه، كما يحتوى على عدد كبير من الأدوات والألوان والتصاميم المجهزة التي قد تساعدك على تصميم أفضل شعار.

أفضل برنامج تصميم شعارات مجانا للكمبيوتر

أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك



برنامج Shopify Free Logo Generator

ولدى برنامج Shopify العديد من الخطوط والأيقونات والإطارات المختلفة للاختيار من بينها، كما أنه الأكثر بساطة وصلابة، حيث يمكنك كتابة اسم عملك ثم اختر بعض الرموز والخطوط التي تريدها، كما يمكنك من ضبط الحجم والألوان وستجد بالتأكيد مزيجًا فريدًا يمثل علامتك التجارية بشكل جيد.

أفضل تطبيق تصميم شعارات مجانا للآيفون

أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

تطبيق Canva

يجلب تطبيق Canva الابتكار والميزات الجديدة إلى مساحة تصميم الشعارات، وباستخدام تصميمات التطبيق المخصصة للشعارات ، يمكن للمرء إنشاء شعار احترافي لعلامة تجارية في دقائق بسيطة، كما يمكنك تغيير الخلفية، واللون ، وحجم الخط ، والنمط ، بل وإضافة أشكال لإبهار مظهر الشعار وأسلوبه، كما يمكن إجراء الرسوم البيانية.

أفضل برنامج تصميم لوجو

أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك



برنامج Wix Online Logo Generator

ويوفر لك برنامج Wix Online Logo Generator من خلال الإعجاب أو عدم الإعجاب بالأنماط المختلفة ، إنشاء بعض المفاهيم الشعار بناءً على ذوقك، حيث يمكنك تعديل الشعار وإجراء التعديلات النهائية أو تكرار العملية مرة أخرى لإنشاء شيء جديد.

برنامج تصميم شعار متحرك بتقنية 3D

أفضل برامج وتطبيقات مجانية لتصميم اللوجو الخاص بك

برنامج 3D Logo Maker

ويحتوي برنامج 3D Logo Makerعلى صندوق أدوات كامل لمساعدة غير المحترفين على تحويل أفكارهم إلى واقع دون كلفة مالية للمصممين والمبرمجين، ومن خلال استخدام القوالب ودمجها وتحرير الصور، يوجد عدد كبير من الفلاتر وأدوات التحسين، للحصول على شعارات بتقنية 3D .

