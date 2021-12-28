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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هذه الرسالة تخترقك.. تحذير عاجل لكل مستخدمي تطبيقات Gmail و Outlook

تحذير عاجل لكل مستخدمي
تحذير عاجل لكل مستخدمي تطبيقات Gmail و Outlook

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي تطبيقات Gmail و Outlook لرسائل البريد ، استهدافهم من قبل إيميلات عشوائية أو رسائل بريدية تحمل روابط تحتوى على عروض شرائية على أحد المواقع الشهيرة .    

وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإنه بمناسبة موسم التخفيضات وعروض الكريسماس والعام الجديد، استغل عدد من الهاكرز إرسال إيميلات عشوائية لمستخدمى تطبيقات Gmail و Outlook تحتوى على  روابط ضارة، وعند فتحها تقوم باختراق المستخدمين.

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وتضم رسائل البريد الإلكتروني العشوائية روابط تحتوى على عروض للشراء من مواقع شهيرة للتسوق الإلكتروني، وكان أغلب هذه الروابط يحتوى على عروض من أمازون، حيث قام الهاكرز باستغلال اسم الشركة لاقناع المستخدم بفتح الرابط، الأمر الذى يؤدى لاختراقهم على الفور.

 

ويستغل الهاكرز إرسال الإيميلات بهذا الشكل لاستغلال المستخدمين وتنفيذ عمليات احتيالية تستهدفهم عبر تنبيهات التسليم الوهمية التي تحاول خداع الأشخاص لتسليمهم البيانات الشخصية الخاصة بهم، ومن ثم الوصول لحساباتهم البنكية. 


وتحاول الإيميلات المرسلة من قبل الهاكرز تخويف متسوقي أمازون بإيميلات تدعي بأن العروض على وشك الانتهاء خاصة وأن البريد الإلكتروني يبدو وكأنه من حساب أمازون الرسمي.


وبمجرد فتح الإيميل ، تشير الرسالة إلى أن جميع الطلبات المقدمة على موقع التسوق قد تم غلقها ولن يتم تسليم أي شيء حتى يتم اتخاذ إجراء فوري، ثم يتم حث العملاء بعد ذلك على النقر فوق ارتباط لتحديث حسابهم وعند القيام بذلك يتم اختراقهم . 
 

تطبيق Gmail تطبيق Outlook اختراق ايميل رسالة بريد إلكتروني أمازون موسم العروض موسم التخفيضات هاكرز

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