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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل نصائح لـ تقوية الوايرلس مجانا بدون برامج

إشارات الواي فاي
إشارات الواي فاي

تقوية الوايرلس من بين أكثر الأشياء التي يبحث عنها مستخدمي أجهزة التوجيه عبر محرك البحث جوجل، ويمكنك تقوية الوايرلس بسهولة من خلال اختيار نقطة مناسبة لوضع الراوتر اللاسلكي بمنزلك، حيث يرسل جهاز التوجيه الإشارات بشكل كروي متساوي في القوة، وبالتالي إذا وضعت الراوتر بمنتصف مكان مرتفع بالشقة التي تسكن فيها ستحصل على إشارة قوية.

تقوية الوايرلس

يمكنك بسهولة الحصول على إشارة إنترنت لاسلكية قوية، من خلال اختيار مكان وضع جهاز التوجيه بعناية، لذا لو قمت بوضع الجهاز في منتصف المنزل أو شركتك ستكون فرصة توزيع إشارات الإنترنت ممتازة، إذ أن توسيط المسافة بين الراوتر ونقطة الوصول يمنحك إشارة قوية ومتساوية عند التنقل داخل المنزل.

 

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بخطوات بسيطة.. كيفية تغيير باسورد راوتر الواى فاى من الموبايل

 

ويلعب وضع الراوتر في مكان مناسب، دورا كبيرا في تقوية الوايرلس، حيث أن وضع الراوتر بمكان مفتوح يساعد بشكل كبير في تقوية اشارة الواي فاي وزيادة سرعة الإنترنت، كما أن إزالة العوائق المادية بين الراوتر وجهاز التوجيه يجعلك تحصل على اشارة وايرلس معززة وقوية تصل إلى أعلى قوة.

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تقوية الوايرلس

الوايرلس

الوايرلس wireless، هو عبارة عن تقنية متطورة من الشبكات اللاسلكية، تعتمد على موجات الراديو توفر طريقة لنقل المعلومات أو الطاقة بين نقطتين أو أكثر غير متصلتين بأسلاك مادية، ولعل من أبرز الأمثلة التي تقدم اتصالا لاسلكيا تلك المستخدمة في تقنية البلوتوث، أو المستخدمة في أجهزة التوجيه "الراوتر" لتوفير اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت كنقظة ربط بين جهازين أحدهما  المرسل والآخر مستقبل.

ويشير مصطلح الوايرلس إلى أجهزة الاتصالات التي تشارك الإنترنت دون أسلاك عبر موجات الراديو وهو تردد موجود في الطيف الكهرومغناطيسي الذي تتشكل فيه موجات الراديو، لمشاركة اتصال الإنترنت بكل سهولة مع الأجهزة الذكية في المنازل والأماكن العامة دون الحاجة إلى نقل الاتصال عبر الأسلاك المعقدة، مما يقدم الدعم للعديد من الأجهزة مثل الهواتف الذكية، وأجهزة تشغيل ألعاب الفيديو، وعدد من الأجهزة الإلكترونية.

ناسا بالعربي - كيف تعمل تقنية الواي فاي WiFi
الوايرلس

كيفية تقوية الوايرلس

- قم باختيار المكان المناسب لجهاز التوجيه:

اختيار المكان المناسب لوضع جهاز توجيه الراوتر، خصوصا في وسط المنزل، أو بجانب الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، يساعد على تقوية إشارة الواي فاي Wi-Fi، كما ينصح الخبراء بتجنب وضع أجهزة التوجيه بجانب الحائط أو الحديد، الأمر الذي من شأنه أن يسبب تداخلا وضعفا في الإشارة.

- الأمن والحماية:

توفر بعض عوامل الأمن والحماية إشارة وايرلس محمية ضد الاختراق، مما يعد عاملا مهما في الحفاظ على سرعة شبكة الإنترنت، لذلك قم بإضافة كلمة مرور قوية لجهاز الراوتر الخاص بك، للتقليل من احتمالية اختراق الشبكة الخاصة بك.

- تعزيز وتوسيع الإشارة:

قم بشراء جهاز موزع للإشارة الذي تعتمد طريقة عمله على زيادة نطاق الإشارة، حيث يقوم بالتقاط الاشارة وإعادة بثها من جديد، لتوسيع نطاقها وزيادة سرعة إشارة الوايرلس والتخلص من مشاكل ضعف الشبكة.

speed test
كيفية تقوية الوايرلس

تحديث نظام تشغيل الراوتر

يساعدك تحديث نظام تشغيل جهاز الراوتر على تحسين اتصالك والحفاظ على أمان جهاز الراوتر، وذلك من خلال الآتي:

1. قم بزيارة الموقع الرسمى للشركة المصنعة لجهاز الراوتر الخاص بك، لتنزيل ملف البرنامج الثابت لتحديث جهاز التوجيه.

2. قم بتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم الإدارية للموجه، عبر الوصول لعنوان IP الخاص بالموجه كعنوان URL في مستعرض ويب.

3. بمجرد وصولك إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالموجه ، أدخل كلمة المرور واسم المستخدم المسؤؤل، والتي عادة ما تكون مكتوية على ظهر جهاز الراوتر.

4. حدد موقع قسم البرامج الثابتة في إعدادات جهاز التوجيه في تبويب "متقدم".

5. قم بنقل ملف البرنامج الثابت إلى جهاز التوجيه، ثم اتبع الإرشادات المخصصة لتحديث جهاز التوجيه الخاص بك.

6. أعد تشغيل جهاز التوجيه بمجرد تطبيق البرنامج الثابت بالكامل.

How To Update Router Firmware | HP® Tech Takes
تحديث نظام تشغيل الراوتر

استخدم المقوي للإشارة

يعيد مقوي شبكة إرسال الإشارة بطاقة أكبر إلى حدود شبكة جغرافية تمتد أكثر من حدود شبكة الإشارة الأصلية لإعادة نشر الإشارة الضعيفة أو المكسورة أو المنعكسة حتي تكون قابلة للاستخدام، ويمكنك اختيار مقوي الشبكة الذي يتوافق مع جهاز الراوتر الخاص بك.

ولذلك يمكنك استخدام مقوي إشارة لتوسيع نطاق بث الراوتر دون تحريكه أو توصيله بأي أسلاك إضافية، ولكن تلك العملية تضعف الإشارة نوعا ما عندما يعيد المقوي بثها مرة أخرى، ولكنه يمتاز بإمكانية بث افشارة لاسلكيا مما يغنيك عن استخدام اسلاك إضافية.

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استخدم المقوي للإشارة

استبدال هوائي الراوتر

عادة تضم أجهزة التوجيه الجديدة هوائيات داخلية يصعب تعديلها أو استبدالها، ولكن لا يزال بعضها يستخدم الهوائيات الخارجية، والتي تشمل وصول إشارة الراوتر إلى كل أجزاء منزلك، حيث يؤدي تثبيت الهوائي بمكان مرتفعٍ إلى زيادة قوة إشارة الراوتر،.

وتستخدم أجهزة الراوتر قنوات محددة لإرسال البيانات وتلقيها، و كلما زاد عدد أجهزة الراوتر التي تعمل على قناة معينة، وعند استبدال هوائي الراوتر كانت هذه الاتصالات أسرع من المعتاد.

WiFi Router Antenna Position 📡 | WiFi Antenna Direction | How to Increase WiFi Speed - YouTube
استبدال هوائي الراوتر

تغيير موضع الراوتر

من الطرق الفعالة، التي يجب على مستخدمي الإنترنت اللجوء إليها لتحسين سرعة الإنترنت الخاصة بهم، وهو تغيير موضع ومكان الراوتر الخاص بك في المنزل، حيث يرجح الخبراء وضع الراوتر في منتصف المنزل، وإبعاد الراوتر عن الأجهزة الكهربائية بالمنزل، لذلك اتبع النصائح التالية من أجل اختيار افضل مكان لوضع الراوتر:

- اختيار مكان مرتفع ومركزي: يسمح وضع الراوتر على رف عال بإرسال الإشارة في جميع الاتجاهات داخل المنزل، مما يزيد من توزيع وتغطية إشارة الإنترنت إلى أقصى حد ممكن.

- تجنب وضعه الراواتر بالقرب من التلفاز: انتبه لعدم وضع جهاز البث الخاص بك بجوار الأجهزة المنزلية الأخرى، حيث يمكن أن تعكس العناصر المعدنية الإشارة وتشتتها.

-  لا تضع جهاز توجيه في المطبخ: لأنه مليء بالأشياء المعدنية كالقدور المصنوعة من المعادن، والتي يمكنها تبديد موجات الراديو بشكل جيد، كما يمكن للميكروويف أن يقطع اتصال الإنترنت.

- تجنب عزل جهاز التوجيه بالجدران الداخلية: تحتوي معظم أجهزة التوجيه على هوائيات وبعضها يحتوي على ما يصل إلى ثمانية هوائيات، والتي تساعد في توجيه الإشارة إذا كان هناك هوائيان أو أكثر، فلا توجههم في نفس الاتجاه ولكن في اتجاهات مختلفة نحو الأجهزة الرئيسية ، بما في ذلك إنشاء هوائي واحد عمودي على الأقل وآخر عمودي لتحقيق أقصى تغطية.

best place to put a router
تغيير موضع الراوتر
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