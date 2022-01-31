بعت الفيلا وركبت مسمار في أنفي..حورية فرغلي تتحدث عن أزمتها الصحية

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن ما عاشته من مواقف ولحظات بعد تعرضها للإصابة في الأنف، قائلة:"تحملت الكثير خلال رحلتي العلاجية، كما أني فقدت الكثير من ممتلكاتي،متابعة:" بعت الفيلا والعمليات تكلفت 5 ملايين جنيه".



وأضافت “حورية فرغلي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:"عمري ما طلبت حاجة من أبويا ولا أمي..وتحملت تكاليف الـ 17 عملية بنفسي".





وعن سبب إصابتها، أوضحت أنها كانت تركب حصاناً بدون سرج ولجام وأثناء قيامها بربط شعرها سقطت على وجهها، حيث سقطت وأصابت بإنزلاق غضروفي بسبب السقطة ".





واسترسلت:" بعد إصابتي قمت بتركيب عظام ومسامير في أنفي، ولكني أصيبت بتلوث نتيجة تواجدهم، وعليه قمت بإزالتهم".





وذكرت أن أكثر الفنانين الذي دعموها في رحلة علاجها هم : نبيلة عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان قائلة : " كلهم كانوا بيكملوني في الأزمة اللي تعرضت ليها وقالولي شكلك حلو ومتفقديش ثقتك في نفسك".



