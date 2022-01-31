ألفا روميو تحدد الموعد الرسمي للكشف عن سيارة Tonale.. صور

حددت شركة ألفا روميو، موعد الكشف الرسمي عن سيارة Tonale subcompact crossover الجديدة والذي تحدد بيوم 8 فبراير القادم وهذا يعني أنه ما يزيد قليلاً عن أسبوع قبل أن نرى Tonale بدون التمويه، ولكن لمجرد تحديد تاريخ الإطلاق.

نشرت Alfa Romeo فيديو أخر لـ Tonale عبر حسابها على Twitter ولكن بدلاً من إظهار المزيد من مظهرها الخارجي، فإننا نتعامل مع لقطات مقربة من الداخل وتفاصيل تصميم بسيطة واحدة ومع ذلك لن ترى الكثير لأنها تتكون من لقطات ضيقة لعجلة القيادة ومسند الرأس والعلم الإيطالي في مكان ما على جسمها لا تخبرنا هذه اللقطات الكثير عن مظهر الكروس أوفر ولكن على الأقل هناك لقطات تجسس لتزويدنا بمزيد من التفاصيل.

تُظهر أحدث صور التجسس لمحة عن لوحة العدادات وشاشة الاعدادات ان Tonale تحتوي على مجموعة أدوات رقمية مع شاشات تشبه الأقراص التناظرية تم دعم هذه التفاصيل من خلال الإعلان التشويقي السابق Alfa Romeo الذي يُظهر مجموعة "Cannocchiale" متعددة الوظائف، ونرى أيضًا شاشة المعلومات والترفيه العائمة وما يبدو أنه القائمة الرئيسية.

تُظهر لقطات التجسس جسماً متعرجاً في مظهرها الخارجي، مع نوافذ خلفية مائلة للأعلى وباب خلفي فخم، وتتميز الكروس أوفر بمصابيح LED مميزة تعمل خلال النهار تذكرنا بطرازي 159 و SZ كما أن لديها مصد أمامي مستوحى من Stelvio و "درع" أكثر زاوية على الشبك.

الشركة متشددة فيما يتعلق بتفاصيل مجموعة نقل الحركة ولكن قد تحتوي على محرك هجين بسعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني مثل المفهوم الموضح في عام 2019 وقد تشمل خيارات المحرك الأخرى محرك توربيني رباعي ومحرك هجين خفيف ومحرك توربيني مضغوط. بمجرد إصدار هذا الطراز سيكون في مواجهة عمليات الانتقال المماثلة الحجم مثل Audi Q3 و BMW X1 و Lexus UX و Mercedes Benz GLA.