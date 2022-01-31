الصحف تبرز توجيه السيسي ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من قضايا المحاكم المدنية والأسرة

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين ، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.



وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة في المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 3٫5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجها ببلورة وزارة العدل خطة متكاملة، للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل، لإنجاز القضايا المتأخرة في المحاكم، فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، حيث استعرض المستشار عمر مروان قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والمهتمين بالشأن القانوني، للاستفادة منها.



وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض جهود الوزارة، للحد من حالات الطلاق، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين، للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه، ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.



كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية، وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.