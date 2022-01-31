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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم عروستى 13 فبراير القادم بعد رفعه من دور العرض

فيلم عروستى
فيلم عروستى

كشفت منصة نتفلكيس العالمية عن موعد طرج فيلم “ عروستى ” الكترونياً، وذلك بعد رفعه منذ أسابيع قليلة من دور العرض السينمائية . 

حيث حددت منصة نتفلكيس يوم 13 فبراير القادم موعد لطرح العمل ، تزامناً مع الاحتفال بعيد الحب العالمى ، حيث تدور أحداثه فى إطار كوميدى.

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

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وكانت  قد أوضحت جميلة عوض،أنها كانت تحب  كواليس فيلم "عروستى "، مشيرة إلى أنه فيلم لايت كوميدى يحتوى على أماكن جميلة و الوان مبهجة.

وكانت قد كشفت منصة نتفلكيس العالمية عن موعد طرح مسلسل “ البحث عن علا ” حيث حددت يوم 3 فبراير القادم موعد لطرح الحلقات كاملة ، والتى يبلغ عددها 6 فقط .

البحث عن علا من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير و غادة عبد العال.

 

عروستى نتفلكيس منصة نتفلكس احمد حاتم جميلة عوض عيد الحب

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