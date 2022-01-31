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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ70.. مديريات الأمن تحتفل بأسر الشهداء (صور)

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية

أقامت مديريات الأمن احتفالات لعدد من أسر الشهداء والمصابين وذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 70 ، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة .

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة والمصابين تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

 وتم خلال الاحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

   

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 ومن جانبها ، أعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفالات والتى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما نظمت مديريات الأمن حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بمختلف المحافظات حيث تضمنت تلك الحفلات عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة ، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات . 

يأتى ذلك استمراراً الدور المجتمعى بوزارة الداخلية والتواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الوطنية.

وذلك بمناسبة عيد الشرطة الــ 70 ، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية التى نفخر بها جميعاً.

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عيد الشرطة أسر الشهداء احتفالات معركة الأسماعيلية وزارة الداخلية

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