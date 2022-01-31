إنشاء وحدة تدريب على صيانة أجهزة المحمول لذوي الاحتياجات

أعلنت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، إنشاء وحدة تدريب على صيانة أجهزة المحمول تابعة لمديرية القوى العاملة بمقر مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدء الإعداد للبرامج التدريبية لرواد المركز.

يأتي ذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدمج وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل.

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من جانب آخر ، نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن " الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية " بقرية " بدخلو" بمركز الداخلة.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الوادي الجديد، في بيان، إن أمانة الحزب بمركز الداخلة، عقدت ندوة تثقيفية بعنوان " الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية " بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية "بدخلو" حاضر فيها كل من دكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، صابر فايد، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، أيمن أحمد حنفي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، حسن محمد ابراهيم، رئيس الوحدة المحلية لقرية "بدخلو"، وبحضور رموز المجتمع المحلي بالقرية.