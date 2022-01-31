الموقد لا ينطفئ| سانت كاترين في موسم «الرصوصة».. جليد أوروبي ومناظر خلاّبة

يعيش أهالي سانت كاترين أجواء طقس صعبة منذ أكثر من شهر تحت درجة حرارة تحت الصفر وكأنهم يعيشون في ثلاجة ورغم ذلك يحاولون عيش حياة طبيعية لن يستطيع آخرون عيشها في تلك الأجواء الصعبة.

ورغم ذلك يستمر الاقبال السياحي علي مدينة سانت كاترين ورحلات صعود جبل موسي لمشاهدة مناظر الطبيعية الخلابة من أعلي قمة جبليه بمصر، حيث تظهر السحب كأنها تغطي سطح الأرض من فوق الجبل وتظهر الثلوج تغطي قمم الجبال.

يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن أن أهالي سانت كاترين يعيشون في درجة حرارة تحت الصفر مع تزايد البرودة والصقيع هذا العام ورغم ذلك تستمر أعمالهم اليوميه في صعود الجبل وفي الوديان.

وأضاف أسامة عامر من سكان سانت كاترين أن في بيوت سانت كاترين يكاد أن لا ينطفئ الموقد و السخان والمدفاة طوال ال٢٤ ساعة من برودة الطقس التي تصل إلي ٧ تحت الصفر ليلا .

واضاف صالح عوض أن اوقات الصقيع والثلج تولد في الطبيعة اجمل المناظر الطبيعية الخلابة من صنع الخالق العظيم فتظهر مناظر السحب والثلوج والغيوم متناسقة مع الجبال وترسم اجمل اللوحات.

وكانت تأثرت مدينة سانت كاترين بأجواء أكثر برودة بانخفاض درجة الحرارة والذي وصل لدرجة ٤ تحت الصفر ليلا درجة مئوية بالنهار مع تساقط ثلوج خفيفة علي جميع أنحاء المدينة وقد أدت العاصفة هبة إلي تجمد المياه في الآبار وصنابير المياة.

وقال خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين أن درجة الحرارة ليلا وصلت لدرجة ٤ تحت الصفر وبدرجة ٣ مئوية نهارا مشيرا إلي أن المدينة جاهزة لحالة تساقط الثلوج وتم تجهيز المعدات الثقيلة لفتح الطرق في حالة تساقط الثلوج وأكد سلامة أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل المدينة بشكل عادي وتستقبل الأفواج السياحية القادمة لصعود جبل موسى.

وأضاف الشيخ حميد أبو غلبة أحد مشايخ سانت كاترين أن درجة البرودة شديدة هذا العام مع هبوب العاصفة هبة رغم تساقط ثلوج خفيفة مشيرا إلي أنه المدافئ تعمل طوال ٢٤ ساعة .

وأشار ممدوح حسن أحد العاملين بسانت كاترين أن أن درجة البرودة شديدة رغم تعود سكان سانت كاترين علي هذه البرودة.

وكشف محمد فتيح أحد شباب سانت كاترين أن درجة الحرارة السابعة صباحا تكون ٢ تحت الصفر ورغم ذلك الجميع يمارس عمله بانتظام وخاصة العاملين في مشروع التجلي الأعظم.

تجمدت المياه في الآبار و مواسير و صنابير مياه في مدينة سانت كاترين مع استمرار موجة البرد والصقيع وانخفاض درجة الحرارة لتحت الصفر وتأثير هذا التجمد علي كل مناحي الحياة في سانت كاترين.

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن المدينة تتعرض لموجة من الصقيع والبرد و تنخفض درجة الحرارة لـ٤ تحت الصفر مما يؤدي لتجمد المياه في المواسير مشيرا إلي أن أهالي سانت كاترين يلجأون لتشغيل المدافئ الكهربائية طوال اليوم واشعال النيران لمن لايملكون مدافئ كهربائية.

وتشهد مدينة سانت كاترين اقبال سياحي رغم انخفاض درجة الحرارة الذي يصل ل٦ درجة تحت الصفر وسقوط الثلوج والبرد علي معظم أنحاء المدينة حيث يقدم السياح لصعود قمة جبل موسي ومشاهدة شلالات المياه والبحيرات والسدود المنتشرة في الوديان الجبليه علاوة علي زيارة معالم سانت كاترين والتي تشمل دير سانت كاترين وجبل عباس ووادي التلعة و الاربعين وباب الحياة

يقول كمال كامل الخبير السياحي أن المدينة تشهد إقبال كبير من السياح وخاصة الأمريكيين والأوروبيين الذين يقدموا للاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة علاوة أنها مقصد للسياحة الدينية.

و من جانبه أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن مدينة سانت كاترين تشهد يوميا اقبال ٢٥٠٠ سائح من مختلف الجنسيات لصعود جبل موسي ومشاهدة شروق الشمس من قمة جبل موسى.

وتعيش مدينة سانت كاترين أجواء أوربية طوال فصل الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة لما تحت الصفر و تتجمد الاشياء ويطلق بدو سانت كاترين علي ذلك الموسم " الرصوصة " ويسقط البرد والثلوج تغطي قمم الجبال، وعندما تسقط تتحول المدينة للون الأبيض.

يذكر أن سانت كاترين تشتهر بوجود اكثر من 462 نوع من النباتات والاعشاب الطبيعيه بينهم 19 نوع نادر الوجود علي مستوي العالم تنفرد بها سانت كاترين وحدها وتؤهلها لاقامة مصنع لانتاج الاوديه الطبيه المستخلصه من الأعشاب الطبيه الطبيعية وتزخر بالنباتات العطرية والطبيه والبرية ونباتات الزينه , تجعل وديان جنوب سيناء حديقه مفتوحه , فضلاً عن الجبال التى بفعل العوامل الجويه والتعريه شكلت لوحات فنيه بالغه الجمال يقصدها السياح دائمًا.

وتمتلك مدينة سانت كاترين امكانات هائلة بسبب الطبيعه الجغرافيه وارتفاعها عن سطح البحر حتي يوضع في الاعتبار تنمية الزراعات الموجوده بالتعاون مع بدو سيناء بما يضمن تطويرها لتدخل في الصناعات الدوائيه واستغلالها الاستغلال الامثل لتعظيم عائدها الاقتصادي ليكون لها اكبر الاثر في الجذب السياحي بدلا من معاناتها في السابق بسبب حالة الركود السياحي التى تواجه المدينة.

وفي فصل الشتاء حيث الثلوج وتساقط الأمطار تتحول المدينة لمعرض للمناظر الطبيعية الخلابة حيث تغطي الثلوج اجزاء كبيرة من الجبال تسقط الأمطار لتملأ البحيرات والسدود وتنحدر في شكل شلالات مياه بين الجبال والوديان.

ودعا سكان سانت كاترين المصريين لزيارة المدينة في أجواء أوربية رائعة حيث التمتع بمناظر الثلوج من قمة جبل موسي ومشاهدة سقوط الثلج.



سانت كاترين تحت الصفر

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