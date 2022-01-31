وحدة السكان ببني سويف تبحث آليات تنفيذ خطة رفع الوعي بالقضية السكانية

واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة ببني سويف، اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غننيم، بشأن الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، ورفع الوعي المجتمعي بها من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية،في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030.

وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع بإشراف بلال حبش، نائب المحافظ، المشرف العام على وحدة السكان، في إطار تنفيذ توصيات الاجتماعات سابقة لوحدة السكان، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية والشريكة والتي تتولى رصد كافة المشكلات السكانية وتقديم الحلول المقترحة لها، وتقييم ومراجعة كافة بنود وتفاصيل الخطة.

وتناول الاجتماع بحث الآليات اللازمة والتنسيق والخطوات العملية لتنفيذ خطة موحدة لرفع الوعي بأهمية القضية السكانية والاتفاق على بنود الخطة السنوية، والمقرر البدء في تنفيذها أول فبراير 2022.

وحضر الاجتماع قرنى عبدالحليم رئيس وحدة السكان مدير إدارة الإحصاء بديوان عام المحافظة، إضافةً إلى منسق الشباب المتطوعين للوحدة،وممثلين عن الاتحاد الاقليمى الجمعيات الأهلية والمجلس القومى للمرأة والقومى للسكان الأمومة والطفولة والثقافة والتربية والتعليم والصحة والتموين والأوقاف والأزهر والشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن وحدة السكان قد تم تشكيلها بقرار من محافظ بني سويف،تحت إشراف النائب بلال حبش،وبرئاسة مدير وحدة السكان بالديوان العام،وعضوية ممثلين عن إدارات:التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دوراللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان،وذلك في ضوء توجيهات وزاراة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.