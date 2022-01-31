رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أمام الشيوخ: رفضنا الاستعانة بشركات من الخارج للتطوير.. وديون المؤسسات الصحفية متوارثة منذ 1980

عبدالصادق الشوربجي للشيوخ:

خسائر جميع المؤسسات من يوليو ٢٠٢٠ الي يونيو ٢٠٢١ قلت بنسبة ١٠٪

إتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية يقضي بسداد ٤ ملايين شهريا علي 50 سنة

الاتفاق يقضي بإسقاط نحو ٩٠٪ من فوائد الديون

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة وضعت خططاً لتطوير جميع المؤسسات الصحفية القومية، وعمل بوابات الالكترونية تليق بها، موضحاً أنه تم تطوير بوابات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير، حتى أصبحت تليق بإسم المؤسسات الصحفية القومية.

وقال إن خسائر جميع المؤسسات من ١ يوليو ٢٠٢٠ الى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ قلت بنسبة ١٠٪، وذلك من من خلال تقليل النفقات ومحاولة زيادة الايرادات من خلال عمل معارض وندوات ومؤتمرات وحققت مبالغ مالية جيدة بحيث نحاول بقدر الامكان جلب ايرادات للمؤسسات الصحفية، وهذا في محاولة لسد الفجوة التمويلية بين الايرادات والمصروفات دون التضحية بالاصول الثابته.

وأضاف أن بعض المؤسسات الصحفية القومية لم يكن لديها بوابات الالكترونية تم عمل بوابات لها مثل مؤسسة دار الهلال ودار المعارف.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة رفضت الاستعانة بشركات من الخارج لتطوير أو عمل بوابات الالكترونية ولكن تم الاستعانة بمركز اماك بمؤسسة الأهرام ، وخاصة أنه يضم للعديد من الخبرات الهندسية وفي مجال التصميمات، مما وفر أموال طائلة لصالح المؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وذلك لمناقشة الصحافة القومية ورؤية مصر 2030.

واكد الدكتور محمود مسلم٫ رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة أهمية دور الصحف القومية

وان الصحافة القومية احد أعمدة الدولة ومطلوب ان تستمر في دورها لدعم الدولة.

واضاف " مسلم" ان المؤسسات القومية بها اسماء وقامات كبيرة ولابد ان تكون مؤسسات فاعلة وتحل مشاكلها.

واشاد مسلم بدور المهندس عبد الصادق الشوربجي سواء خلال رئاسته لمؤسسة روز اليوسف العريقة او كرئيس للهيئة الوطنية للصحافة في مواجهة مشاكل الصحف القومية مشيرا الى ان مشاكل الصحف القومية متراكمة منذ فترة طويلة.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك ديون متوارثة علي المؤسسات الصحفية القومية منذ عام 1980.

أوضح انه تولي المهمة في يوليو ٢٠٢٠ ، وتم تشكيل لجان للعمل بالتوازي في جميع القطاعات وصل عددها الي ٩ لجان من لجان التدريب والاستثمار وإدارة الأصول والشكاوي، مشيراً إلى أنه يعتمد علي سياسة الباب المفتوح.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الديون المتراكمة علي المؤسسات الصحفية القومية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وصلت الي ٣ مليارات جنيه، مضيفاً أن أصل قيمة الدين تبلغ مليار و٩٠٠ مليون جنيه فقط.

وكشف أنه توصل الي اتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية يقضي بسداد ٤ ملايين شهريا لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية علي 50 سنة مضيفاً أن هذا الإتفاق يقضي بإسقاط نحو ٩٠٪ من فوائد الديون، وأشار الي أن هذه الديون متراكمة منذ سنة 1970.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي أن بوابة الأهرام شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنها تقدمت من المركز ٨٩ في ترتيب المواقع الإلكترونية، ووصلت الب المركز السابع حالياً.

وأشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي أن بوابة الأهرام أصبحت الآن تليق بإسم مؤسسة الأهرام العريقة حيث كانت في مرتبة لا تليق باسم وتاريخ هذه المؤسسة، مشيداً بجهود فريق العمل بها للوصول لهذه المركز والمستوي.

وعن تطوير المحتوي قال الشوربجي أن لجنة دعم المحتوي التي تم استحداثها بدأت تقوم بعمل ملفات وتم توزيع هذه الملفات علي الصحف بحيث يكون هناك تنوع في المادة بين المؤسسات الصحفية القومية، وأظهرت هذه الملفات الجهد المبذول في المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ، فضلا عن عمل نحو 40 ملف اجتماعي تتعلق بالصحة والتعليم.

وعن ملف الاصول الثابته قال إنه ملف مزعج وبدأنا نعمل قاعدة بيانات للاصول الثابتة وتم تقسيمها الي اصول نظيفة واصول بها معوقات ووجدنا ان معظم الاصول الجيدة مسحوبة لعدم استغلالها ومنها جزء من أرض اكاديمية اخبار اليوم وقمنا باسترجاعها وتمت الموافقة علي انشاء جامعة اخبار اليوم السير في اجراءات تغيير التخصيص.

كما أنه تمت الموافقة علي انشاء ٣ كليات في جامعة الاهرام الكندية وقمنا باسترجاع ٣٨ الف متر داخل ارض الجامعة كانت قد تم سحبها.

واسترجاع 74 الف متر في التجمع الخامس تابعة لمؤسسة الاهرام ودفع ٣٥ مليون جنيه ودفعنا مبلغ الجدية وتم عمل مشاركة مع احدي الشركات الوطنية لعمل نادي الأهرام

فضل عن الموافقة علي انشاء كلية طب في جامعة الاهرام الكندية وكلية الطب وفي جامعة الاخبار.

وقال عن المديونيات أن هناك ديون سيادية وهي ضرائب وتأمينات وجمارك، فضلا عن أن الضرائب تراكمت بطريقة مخيفة ووصلت إلي ٧ مليار جنيه شاملة أصل الدين البلع 3 مليار ونصف ، وهي وخاصة بضريبة الاعلانات وهي ٣٦٪.

وعن الجمارك قال أنه تم الانتهاء من ٩٠٪ من المديونيات ، أما الديون التجارية وهي خاصة بالبنوك تم عمل اتفاقيات وانتهت.