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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد عزاء المخرج نبيل الجوهري

نبيل الجوهرى
نبيل الجوهرى

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد إقامة عزاء المخرج نبيل الجوهرى والذى وافته المنية منذ قليل وذلك فى بيان لها. 

وقالت نقابة المهن السينمائية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “أن عزاء المخرج نبيل الجوهري يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بمسجد القوات المسلحة أمام «سيتي ستارز» من الساعة 0.08 حتى الساعة 10.30 مساءً، داعية الله أنَّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته”. 

ونعت نقابة المهن السينمائي المخرج نبيل الجوهري في بيان لها منذ قليل.

وجاء في بيان النقابة ما يلي:" «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وفاة المخرج نبيل الجوهري وتشييع جثمانه ظهر اليوم

 

ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل المخرج/ نبيل الجوهري- الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وأعلنت نقابة السينمائيين موعد جنازة المخرج نبيل الجوهري ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة. 

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