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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: دراسة مقترحات تطوير المزرعة السمكية بالرطمة

صدى البلد

 بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروع تطوير المزرعة السمكية التابعة للمحافظة بالرطمة، خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية وعدد من المختصين بهذا المجال.

تم عرض الوضع الحالى للمزرعة التى تقع على مساحة ١٨٥٧ فدان وتضم أربعة قطاعات للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى استعراض آلية الاستزراع المعمول بها حاليًا، ومصادر الرى، وكذلك حجم الإنتاج السنوى بها.

وتم أيضاً استعراض محاور الدراسة المُعدة مسبقاً والتى شملت مقترحات التطوير وسُبل الإدارة المثلى للمزرعة وتدريب كوادر واطقم فنية قادرة على ذلك، إلى جانب تسليط الضوء حول مميزات وعيوب كل نظام، لاختيار أفضل مقترح، والمقرر أن يتضمن إنشاء أنظمة إضاءة ومراقبة بشكل كامل ومحطتى رى وصرف.

وفى سياق متصل، ناقشت "محافظ دمياط" إمكانية تنفيذ خطة التطوير وفقاً لمحاور محددة تتماشى مع احدث المعايير والاشتراطات الخاصة بالاستزراع السمكى، كما بحثت الجدوى الاقتصادية من الخطة، لتعظيم الاستفادة من المزرعة و تعزيز انتاجياتها.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، جددت عقد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة لصالح المحافظة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة..

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