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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفلات جونسون.. الشرطة توجه اتهامات خطيرة لرئيس وزراء بريطانيا

اتهامات خطيرة لجونسون
اتهامات خطيرة لجونسون بعد حفلات بمقر الحكومة البريطانية

كشفت تقارير بريطانية عن تفاصيل التحقيق الذي تجريه شرطة لندن، حول إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون حفلات في مقر رئاسة الوزراء، تنتهك قيود الإغلاق الصارمة المفروضة لاحتواء فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال ذروة تفشي الوباء في بريطانيا.

وذكر التحقيق أن مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" شهد تجمعات غير مقبولة أثناء فرض قواعد الجائحة، وأن قصوراً في قيادة الحكومة تسبب في العديد من الإخفاقات إقامة حفلات بمقرها وقت الإغلاق.

وكانت الشرطة البريطانية تحقق في 12 حفلا أو مناسبة نظمت خلال فترة تفشي الوباء، بعضها كان بحضور رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن بين التجمعات التي ركز عليها التحقيق، حفل عيد ميلاد بوريس جونسون، وحفلة أخرى في مقر الحكومة اعترف جونسون بأنه ذهب إليه، إضافة إلى تجمع آخر عُقد في شقة جونسون.

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وقال التحقيق إن الحكومة البريطانية لم تفكر في اتباع قواعد الإغلاق، والمخاطر التي قد تمثلها إقامة هذه التجمعات على الصحة العامة، وكيف يمكن أن تؤثر على الجمهور.

وأشار التقرير إلى "الإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية" بين أفراد الحكومة في "داونينج ستريت" أثناء فترة الوباء، مؤكدا أنه "أمر غير مناسب في أي مكان عمل".

اعتذار وندم

كان رئيس الوزراء الريطاني اعترف منذ أسابيع بحضوره، حفلا في حديقة مكتبه في داونينج ستريت في مايو 2020، لكنه قال إنه اعتبره اجتماع عمل.

وواجه جونسون دعوات كبيرة تطالب باستقالته، بسبب إقامة الحفلات التي تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه.

وبعد تلقي جونسون التقرير، اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء البريطاني أنه "آسف على الأشياء التي لم يقم بها بشكل صحيح"، مؤكدا أن الاعتذار عن الحفلات ليس كافيا.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: "كان هذا الوباء صعبا على الجميع.. أتفهم الغضب الذي يشعر به الناس"، مؤكدا أنه سيجري تغييرات في الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وتمثل نتائج التحقيق أكبر تهديد لجونسون منذ توليه السلطة في 2019، حيث أدى الكشف عن إقامة الحفلات لانخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي، مع تزايد المطالب خاصة من حزب العمال المعارض باستقالته نظرا لأنه يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.

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